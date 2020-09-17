В Красноярске четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике

В Красноярске в частной наркологической клинике, расположенной по адресу проспект Мира, дом 115а, произошел пожар. Погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в среду в 23.46 мск. Возгорание площадью около десяти квадратных метров было зафиксировано в кабинете на первом этаже, пишет РИА Новости. В 01.19 мск огонь был ликвидирован. Из клиники эвакуировали 16 человек.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".