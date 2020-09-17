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17.09.2020 08:56
Рубрика: Происшествия

ЧП и его последствия

В Кузбассе намерены проверить состояние промышленной безопасности на всех добывающих предприятиях
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 209(8263)
В Кузбассе следователи, прокуратура и Ростехнадзор и разбираются в причинах ЧП на шахте "Чертинская-Коксовая" в Беловском районе.

Рано утром в понедельник здесь в результате внезапного выброса газа и угля обрушилась кровля в осевом штреке. Погиб-ли два горняка из четырех, работавших на аварийном участке (всего же в забое находилось 95 человек). Тело 37-летнего проходчика горноспасатели обнаружили сразу, а 53-летнего машиниста горных выемочных машин извлекли из-под завалов позже.

Работы на предприятии, которое добывает коксующийся уголь для металлургической отрасли (шахта принадлежит компании "ММК-Уголь", подконтрольной Магнитогорскому меткомбинату), были сразу же приостановлены. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. А по результатам проверки, проведенной сотрудниками следственных органов, возбуждено уголовное дело по 217-й статье УК РФ ("Нарушение требований промбезопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Его расследование продолжается.

В Воркуте и Кузбассе на шахтах произошли аварии

Причины аварии, как сообщили в областном минуглепроме, сейчас выясняет и комиссия в составе представителей Ростехнадзора, профильных научных институтов и других структур. Результаты расследования доведут до руководителей всех угольных предприятий региона. Их правительство Кузбасса еще в понедельник собрало на экстренное совещание в режиме видеоконференции. Обсудили как возможные причины ЧП, так и меры, принимаемые для ликвидации его последствий. Кроме того, заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов заявил о необходимости срочно проверить на всех добывающих предприятиях внутреннее состояние промышленной безопасности. Ведь ее требования, как сообщил замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Михаил Сербинович, по предварительным данным, на "Чертинской-Коксовой" не выполнялись.

Именно нарушение производственной и технологической дисциплины, причем нередко умышленное, как утверждают эксперты, остается едва ли не самой главной причиной смертельного травматизма на шахтах и разрезах. Только за первое полугодие 2020-го Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угольной отрасли, проверив 59 добывающих и перерабатывающих предприятий, выявила 294 случая пренебрежения законом. К дисциплинарной ответственности привлечено 446 должностных лиц, 583 выписаны административные штрафы в общей сложности более чем на двенадцать миллионов рублей.

Несмотря на предупреждения, угольщиков систематически наказывают за то, что они не проводят экспертизы горно-шахтного оборудования, допускают нарушения режима труда и отдыха, не инструктируют и не стажируют работников, ослабляют производственный контроль. А без внутреннего контроля на предприятии, как показывает жизнь, ситуацию точно не исправить.

- Неукоснительное соблюдение требований федеральных законов, отраслевых норм и правил - основной способ сделать работу шахтеров более безопасной. Каждый работник угольного предприятия должен эти правила знать и соблюдать. Это в прямом смысле слова жизненно важно, - напомнил после аварии на "Чертинской-Коксовой" заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов. .

Прямая речь

Сергей Мясников, исполняющий обязанности начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора:

- Запреты на ведение работ при наличии нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью, стимулируют владельцев шахт разрабатывать системные решения по профилактике нарушений. В России законодательно предусмотрена обязанность собственников шахт и разрезов создавать Единые системы управления промышленной безопасностью и охраной труда. Их наличие предполагает принятие управленческих решений исключительно на основе результатов производственного контроля и регулируемых параметров безопасности.

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