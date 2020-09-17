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17.09.2020 11:34
Рубрика: Происшествия

В Новокузнецке полиция задержала напавших на водителя "скорой"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Новокузнецке полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи.

Об инциденте в дежурную часть отдела полиции "Заводской" городского УМВД сообщили сегодня сразу после полуночи. Как выяснилось, бригада "скорой" прибыла по вызову в один из домов на улицу Клименко.

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И пока 56-летний водитель ждал фельдшера и медработника, двое неизвестных его избили. В результате мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Благодаря уликам, обнаруженным экспертом-криминалистом, оперативники вышли на след подозреваемых - двух ранее судимых местных жителей. Оба мужчины в возрасте 31 года и 33 лет были задержаны. Они уже дали признательные показания, объяснив все тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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