На территории бывшего Военного городка N17 в Октябрьском районе Новосибирска планируют создать исторический и спортивно-рекреационный кластеры.

Это предусмотрено концепцией реновации, разработанной в 2017 году по инициативе мэрии Новосибирска. Были учтены предложения общественности, регионального Агентства инвестиционного развития, областных министерств образования, спорта, культуры. По словам заместителя мэра Анны Терешковой, документ представлен главе города и направлен на согласование в Министерство обороны РФ.

В этом году была создана комиссия при губернаторе Новосибирской области, которая займется доработкой и реализацией концепции комплексной реновации территории Военного городка. Именно на комплекс-ном развитии настаивают и в правительстве региона, и в мэрии. Безусловно, отдельные земельные участки из-за близости городка к центру мегаполиса привлекают застройщиков.

- Важно, что все участники проекта понимают: территорию городка нужно развивать комплексно. И в минобороны ждут от нас окончательных предложений по архитектурной концепции, способам ее реализации и юридической форме, - отметил губернатор Андрей Травников на совещании в правительстве региона, посвященном вопросам реновации Военного городка. - Этап сбора предложений, идей и инициатив нужно завершить в кратчайший срок, подвести итог и сформировать единое мнение - как нам развивать эту территорию. Уже с этой позиции нужно выходить на министерство обороны, "Дом.рф" и другие заинтересованные ведомства.

Глава региона назвал объект сложным, так как здесь "пересекается собственность и РФ, и Росимущества, и минобороны, а часть земельных участков по периметру находится в частной собственности".

По словам главного архитектора мэрии Александра Ложкина, Военный городок N17 представляет собой редкий комплекс кирпичных зданий, возведенных в рамках единого проекта в Новониколаевске и Новосибирске в первой половине XX века, и признан одним из наиболее значимых памятников архитектуры Новосибирской области. Эта территория площадью 85 гектаров включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева уточнила, что на территории бывшего Военного городка насчитывается 36 объектов культурного наследия, построенных в 1910-1913 годах и в советский период. Большая часть зданий до сих пор используется по первоначальному назначению (жилые дома, казарменные и административные помещения), но некоторые находятся в аварийном состоянии. Для большинства объектов уже определена охранная зона, которая, в частности, предполагает запрет строительства за исключением работ по регенерации исторической среды.

Общественность города считает важным сохранить объекты культурного наследия и историко-архитектурную специфику Военного городка, учитывая, что в Новосибирске не так много старинных памятников архитектуры. Но при этом поддерживает многоэтажную жилую застройку в рамках единого комплекса.

- Эта территория может стать местом отдыха и прогулок, привлекательной для новосибирцев и гостей города. У нас может появиться свой Арбат, - полагает вице-мэр Анна Терешкова.

Конечно, микрорайону нужны современные социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры. Согласно анализу, проведенному специалистами Института градостроительного планирования при подготовке концепции, на территории есть ряд проблем. Прежде всего это недостаточная транспортная и пешеходная доступность объектов, обособ-ленность их от городской среды, отсутствие инженерных мощностей для перспективного освоения.

Заместитель мэра Новосибирска - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев сообщил, что проект планировки в ближайшее время будет скорректирован с учетом консультаций со специалистами гос-инспекции по охране объектов культурного наследия и уже в конце сентября этого года вынесен на общественные слушания.

Концепция реновации территории Военного городка предполагает создание нескольких кластеров. Один из них - исторический "Музейный квартал", центром которого уже стал мультимедийный исторический парк "Россия - моя история". Его могли бы дополнить центр хранения и реставрации музейных коллекций Новосибирской области, историко-патриотический парк Первой мировой войны и истории Военного городка, военно-инженерный музей, музеи связи, спорта, современного искусства, природы, книги, а также выставочный манеж, многофункциональный культурный центр, концертно-театральный зал, церковь во имя святителя Николая Мирликийского.

Еще одна составляющая - спортивный кластер, который объединит бассейн СКА (запланирован его капитальный ремонт), Дом спорта с залами для занятий экстремальными видами спорта, центр адаптивного спорта и физкультуры и реабилитационный комплекс. Непосредственно на территории городка - на улице Гаранина - в сентябре прошлого года открыт Сибирский региональный центр фехтования олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Здесь тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Новосибирской области по фехтованию. Осенью этого года вблизи Военного городка, на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе, откроется крупнейший за Уралом Региональный центр волейбола. Он станет основной базой для новосибирской команды "Локомотив", а в 2022 году примет матчи чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Справка "РГ"

Передача имущества военных городков, расположенных на территории Новосибирской области, в муниципальную и областную собственность началась в 2012 году. На баланс региона и двадцати муниципальных образований планировали поставить 137 объектов, включая жилые дома, детские сады, котельные, объекты теплогенерации и электроэнергетики. В частности, в собственность Новосибирска был передан небольшой участок вместе с дорогами и домами в Военном городке N17. А в госсобственность Новосибирской области - пять объектов спортивного комплекса армии.

По оценке регионального департамента имущества и земельных отношений, не все объекты находились в удовлетворительном состоянии.