В Новосибирске при создании "умных" остановок учтут мнение предпринимателей

В мэрии Новосибирска состоялось заседание общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса (МСБ) при прокуратуре Новосибирска с участием исполняющего обязанности прокурора города Игоря Стасюлиса. В повестке - актуальные вопросы, которые касаются размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и реализации концессионного соглашения по проекту "Умные остановки".

У предпринимателей, представителей общественных организаций, депутатов была возможность напрямую пообщаться с мэром Анатолием Локтем и руководителями профильных департаментов.

Открывая совещание, глава города отметил, что малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в экономическом развитии мегаполиса.

- Мэрия всегда выступает за развитие этого сектора, который дает рабочие места, стабильную занятость, налоги в бюджет. В период пандемии был принят ряд мер, направленных на поддержку МСБ. В частности, до 30 сентября владельцы летних кафе имеют право не платить за аренду муниципальной земли. Этой льготой воспользовались 164 бизнесмена, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Глава города особо отметил, что мэрия готова открыто обсуждать с предпринимательским сообществом все актуальные вопросы. Об этом же шла речь на недавней встрече мэра с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Стороны уделили особое внимание предстоящей реализации проекта "Умные остановки".

- Я пообещал бизнес-омбудсмену, что мы встретимся с предпринимателями и обсудим все детали проекта, - обратился к собравшимся глава города.

Согласно постановлению мэра для реализации проекта будет заключено концессионное соглашение. Победитель конкурса на участие в проекте обязан будет модернизировать 250 остановочных павильонов, из которых 156 совместят с теплыми павильонами.

Фото: Татьяна Кравченко

- Мы говорим о создании уникального инновационного дорожного сервиса, который должен базироваться на одной IT-платформе и управляться единым оператором. Это необходимо сделать к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске зимой 2023 года. Жители и гости нашего города должны чувствовать себя комфортно и безопасно, - отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

По концессионному соглашению содержать и обслуживать объекты концессионер будет в течение 15 лет, после чего "умные остановки" перейдут на баланс муниципалитета. Он сможет сдавать эти павильоны в аренду представителям малого бизнеса, подчеркивают специалисты мэрии.

- Концессионное соглашение не предполагает демонтаж торговых точек, установленных в рамках закона в локациях будущих "умных" остановок, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Руководитель регионального отделения "Опоры России" и Новосибирского отделения Ассоциации малоформатной торговли (АМФТ) РФ Наталия Кошелева, выступая на совещании высказала общие опасения предпринимателей: с приходом одного концессионера малоформатная торговля на остановках будет прекращена. По данным Кошелевой, это может затронуть около 600 объектов нестационарной торговли. В связи с этим АМФТ обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с тем, чтобы проверить все решения мэрии, принятые по реализации концессионного соглашения.

Пока представители МСБ настаивают на том, чтобы концессии не был дан ход. В числе требований МСБ - предоставление пострадавшим от реализации концессии компенсационных мест (земельных участков) или выплат. Как уточнил и.о. прокурора города Игорь Стасюлис, конкурс на выбор концессионера мэрия не объявляла, до этого будет проведена проверка документации.

- Все вопросы будут решаться в диалоге с предпринимателями. Мы должны учесть интересы обеих сторон - и муниципалитета, и представителей бизнеса. Ставить рядом с "умной" остановкой третий, четвертый павильоны нельзя. Сейчас мы прорабатываем вопрос предоставления компенсирующих мест, - сообщил мэр Анатолий Локоть.

Заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства - начальник управления потребительского рынка мэрии Витухин Виталий обозначил еще одну проблему, которая актуальна для Новосибирска, особенно в летний сезон. Это - незаконные нестационарные объекты. В городе насчитывается от 600 до 1000 таких объектов. Продукция уличных торговцев небезопасна, а самодельные лотки и палатки уродуют Новосибирск. Кроме того, появление этих объектов наносит серьезный экономический ущерб тем предприятиям, которые работают в соответствии с действующей нормативной базой.

Участники совещания договорились совместно решать данную проблему в рамках существующего законодательства.