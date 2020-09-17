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17.09.2020 06:30
Рубрика: Власть

Субсидия одобрена

В Новосибирской области впервые применили новый механизм поддержки обманутых дольщиков
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 209(8263)
Правление федерального Фонда защиты прав дольщиков (ППК "Фонд") приняло решение выделить субсидию на завершение строительства четырех проблемных домов в Новосибирской области.

Как отметили в региональном минстрое, все объекты находятся в высокой степени готовности. Речь идет о домах NN 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский Новосибирска и о доме в городе Обь на улице Калинина, 20. Всего более 840 дольщиков ожидают свои квартиры, которые не достроили застройщики, признанные банкротами, - компании "ОбьСтрой" и "Неоград-Инвест".

- Мы постепенно начинаем решать проблему нарушенных прав дольщиков Новосибирской области. Подготовлены документы для рассмотрения наблюдательным советом, - сообщил генеральный директор ППК "Фонд" Константин Тимофеев.

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Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, это стратегически важный этап в решении проблемы и первый опыт работы с фондом.

Одно из условий предоставления федеральных средств - софинансирование. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено 290 миллионов рублей. Это позволит возобновить работы на объектах, а в 2021-м ввести их в строй. Еще порядка 37 миллионов рублей дополнительно выделено из средств регионального бюджета по поручению губернатора Андрея Травникова. Они направлены жилищно-строительным кооперативам, которые занимаются достройкой четырех проблемных объектов.

- Этот вид господдержки предоставляется адресно, для каждого ЖСК индивидуально. У кооператива есть право потратить субсидии на благоустройство придомовой территории, приобретение лифтового оборудования, на покрытие части расходов по технологическому присоединению к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, - пояснил заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков.

Замминистра привел пример дома на улице Декабристов, 10, строительство которого началось в 2007-м. В этом году его планируют ввести в эксплуатацию. Выделена субсидия на техприсоединение объекта к инженерным сетям и благоустройство придомовой территории - шестьдесят миллионов и три миллиона рублей соответственно.

- Важно, что в этой работе активную и конструктивную позицию занимают сами граждане и созданные ими ЖСК. Они собрали дополнительно по семь тысяч с квадратного метра, что позволило применить к объекту меры господдержки, - отметил Алексей Колмаков.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области насчитывается 534 многоквартирных дома, строительство которых осуществляется с привлечением средств дольщиков. Из них 65 - проблемные. С 2010 года в области введено в эксплуатацию 116 проблемных объектов.

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