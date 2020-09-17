Несмотря на сильную засуху и сложную экономическую ситуацию, АПК Омской области наращивает поставки продукции на экспорт.

По данным Федеральной таможенной службы, их общий объем в первом полугодии составил 106 миллионов долларов, что на 26,3 процента выше показателя аналогичного периода 2019-го. Власти заявляют, что такая тенденция может сохраниться до конца года.

По данным регионального минсельхоза, экспорт вырос за счет увеличения отгрузки масложировой и молочной продукции, зерна и бобов, семян и кондитерских изделий. Больше стали вывозить и продуктов переработки. Омская пшеница также остается весьма востребованной за рубежом. Главный ее потребитель - Казахстан.

- Мы взаимодействуем примерно с 45 странами. Сейчас рассматриваем новые коридоры поставок - в Турцию, Арабские Эмираты, Ливию, - сообщил корреспонденту "РГ" региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. - Более сорока процентов экспорта приходится на Китай. Республика с почти полуторамиллиардным населением - очень выгодный и перспективный партнер.

Три года назад в Маньчжурии открыли Омский торговый дом. Там были представлены товары десятков сибирских производителей кондитерских изделий, напитков, масла, муки, меда, варенья, сгущенки, а также мороженого, удостоенного золотой медали на международной продовольственной выставке в Шанхае. Торговля шла настолько бойко, что стороны вели переговоры о создании филиалов в таких крупных городах как Тяньцзинь, Датун, Урумчи, Карамай, Шэньчжэнь, Шанхай, Циндао. К участию в проекте были приглашены соседи из Новосибирска и Барнаула. Однако, как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном минэкономики, пандемия коронавируса вынудила отложить реализацию этих планов.

Тем не менее, хотя проведение массовых мероприятий (выставок, форумов, деловых визитов) сейчас ограничено, договорные отношения и налаженные контакты по-прежнему активно поддерживаются. А строгие требования к экспортируемой продукции АПК способствуют соблюдению стандартов качества.

- Хороший стимул для укрепления международного торгового сотрудничества - льготы на грузоперевозки, - отмечает Николай Дрофа. - В частности, по льготному железнодорожному тарифу в этом году аграрии региона отгрузили более 340 тысяч тонн зерна. Второе направление поддержки - субсидирование до сорока процентов затрат на перевозку товара до границы - не только железнодорожным, но и другими видами транспорта. В прошлом году такой возможностью воспользовалось двенадцать экспортеров, в этом - уже шестнадцать. Размер государственной поддержки вырос с 50 до 79 миллионов рублей.

Помимо этого, в Омске действует центр поддержки экспорта, который оказывает бизнесу бесплатные услуги по поиску иностранных партнеров. Еще одним рычагом развития стала региональная логистическая компания "Зерно Сибири", созданная в сентябре прошлого года. За это время по ее каналам за рубеж уже вывезено почти сорок тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Основное направление грузоперевозок - порты Дальнего Востока, а также Казахстан, Узбекистан.

Все больше омских предприятий работает с экспортерами напрямую. Такое взаимодействие позволяет глубже понять иностранный рынок, заняться новыми направлениями сельскохозяйственного производства. В результате аграрии сознательно начинают увеличивать площади посевов масличных растений, льна, рапса. Сырье, продукты переработки этих культур в последние годы показывают высокую маржинальность.

Одна из ниш, в которую могут вписаться полеводы и переработчики, - производство растительных жиров для КНР. Республика производит их сама, однако из-за повышенного спроса вынуждена порядка 800 тысяч тонн того же рапса закупать за границей.

Власти идут навстречу тем, кто развивает масличное производство. Согласно соглашению, заключенному в июле этого года между минсельхозпродом Омской области и минсельхозом России, объем финансирования данного направления составит 116,9 миллиона рублей (114 миллионов из средств федерального бюджета, 2,9 миллиона - регионального). Государственная поддержка оказана трем предприятиям Павлоградского и Исилькульского районов.

Несмотря на засуху, нынешнего урожая, по оценке экспертов, все равно хватит и для внешнего, и для внутреннего потребления.

В этом году объем экспорта продукции АПК Омской области запланирован на уровне 200,4 миллиона долларов, что на 4,8 процента выше показателя 2019-го. В планах - к 2024 году увеличить экспорт сельхозпродукции в два раза.

Компетентно

Николай Дрофа, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

- В целом по стране урожайность зерновых на три-четыре центнера с гектара выше прошлогодней. В Сибири показатели ниже, а вот качество зерна лучше европейского. Благодаря разумной агротехнике омская пшеница на девяносто процентов продовольственная, с высоким содержанием клейковины. Значит, будет в цене. Несмотря на непростые условия, аграрии стараются выполнить план и собрать три миллиона тонн зерновых. Этого с лихвой хватит, чтобы закрыть спрос. Для внутреннего потребления региону необходимо 1,6 миллиона тонн в год, в том числе на семена, корма и переработку. Есть переходящие фонды: интервенционное зерно в пределах 69 тысяч тонн - на элеваторах, а также запасы в хозяйствах.