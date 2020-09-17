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17.09.2020 19:49
Рубрика: Общество

Переболели. Что дальше?

В Приангарье запустили программу реабилитации после COVID-19
Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Первым медучреждением, решившимся на эксперимент, стала больница N 8 - одна из крупнейших в крае. Корреспондент "РГ" вместе с коллегой, переболевшей коронавирусом, прошла оздоровительным маршрутом.
Врач Нина Сивун предлагает моей коллеге, переболевшей COVID-19, шесть минут тренажера. Увы, ее не хватило и на две. Фото: Кирилл Шипицин Врач Нина Сивун предлагает моей коллеге, переболевшей COVID-19, шесть минут тренажера. Увы, ее не хватило и на две. Фото: Кирилл Шипицин
Врач Нина Сивун предлагает моей коллеге, переболевшей COVID-19, шесть минут тренажера. Увы, ее не хватило и на две. Фото: Кирилл Шипицин

Готовых программ реабилитации после COVID-19 пока нет. Но коллектив больницы решил форсировать события. Составляли программу на основании рекомендаций Минздрава России и ВОЗ, при поддержке специалистов Иркутской медицинской академии последипломного образования. И уже в июле у врачей появилась "Программа диспансерного наблюдения и комплекса реабилитационных мероприятий для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию". А для реализации программы оптимизировали работу отделения Центра здоровья, физиотерапии и реабилитации.

Фото: CRUCIATTI / AFP
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- Программа стартовала в августе, и начали мы, вооружившись телефонными трубками, - говорит научный руководитель разработки, заместитель главного врача по поликлинической работе Евгения Бабанская. - Всех, кто переболел, пригласили пройти реабилитацию. Позвонили каждому. Самый частый вопрос: "Сколько стоит?" Да нисколько! Все в рамках госгарантий, по полисам ОМС. Обновили сайт больницы: там все инструкции, информация по программе. Сейчас 100 человек на реабилитации, одни заканчивают, зовем следующих.

В начале пути каждого встречает врач-терапевт Надежда Пономаренко.

- Выписку из стационара или амбулаторную карту сначала изучаю, - говорит она. - Потом вместе с пациентом заполняем чек-лист диспансерного наблюдения. Кроме основных сведений, особое внимание сопутствующим заболеваниям и текущей симптоматике. Выдаю направления на лабораторные исследования. Когда анализы будут готовы, отправляю в отделение реабилитации.

Совершенно очевидно, что нужна специальная послековидная реабилитация

А врач-физиотерапевт Людмила Грицких рассказывает уже о следующем этапе реабилитации:

- Методы физиотерапии проверены временем и практически не имеют противопоказаний. Смотрите, как действует на пораженный участок легких магнитотерапия: магниты клеткам дают энергетический заряд и помогают им восстанавливаться. Также и электрофорез назначаем, и лазер, и другие процедуры.

У двери физиокабинета дожидается своей очереди военный пенсионер Виктор Лысенко.

- Я уже девятый день на реабилитации, - говорит он. - Заболевание перенес в легкой степени. Всего 9 процентов поражения легких. Но после выписки и двадцати шагов не мог пройти - слабость. Прошел курс массажа, сейчас вот магниты, на физкультуру хожу. На свой 4-й этаж поднимаюсь уже без передышек.

Лечебная физкультура - дело серьезное, и здесь главное - правильно рассчитать нагрузку для каждого пациента. Занимается этим заведующая отделением кандидат медицинских наук Нина Сивун.

Фото: PHOTOXPRESS
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- Сначала я проверяю физические возможности пациента, толерантность к нагрузкам, - рассказывает она. - Даже если до болезни человек легко бегал по лестницам, после коронавируса могут оказаться непосильными даже три минуты. А давайте-ка мы вас проверим на тренажере, - обратилась врач к моей коллеге, которая переболела COVID-19.

- Идем шесть минут, - командует Нина Федоровна.

Коллега начинает с улыбкой. Но уже на второй минуте видно, что "ходьба по ступенькам" дается ей нелегко. На третьей минуте эксперимент приходится завершить: пульс подскочил до 90 ударов, насыщение крови кислородом, наоборот, резко упало.

Из зала лечебной физкультуры раздается "хоровое пение": "Вдох, а теперь выдох со звуком - м-м-м-м-м". Комплекс дыхательной гимнастики составила врач-реабилитолог высшей категории Людмила Мирошниченко.

Большинство проходящих реабилитацию - пенсионеры. А что молодежь, люди среднего возраста?

- Люди старшего поколения болели, как правило, сложнее, и последствия перенесенной инфекции у них более тяжелые, - объясняет замглавврача Евгения Бабанская. - Что касается молодых, то далеко не все могут отпроситься с работы, чтобы заняться восстановлением здоровья. Но программа будет работать не месяц и не два. Полагаю, что те, кому это действительно нужно, дойдут до поликлиники.

В команду, объединившую физиотерапевтов, врачей ЛФК, массажистов и реабилитологов, недавно вошел психолог. И оказался очень востребован.

Фото: РИА Новости
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- Снижение настроения, депрессивные состояния, страхи - спутники любой болезни, - отмечает Евгения Бабанская. - В случае коронавирусной инфекции - тем более. Вспомните, какой у нас был эмоциональный фон весной и в начале лета? От полного отрицания до паники. Это без последствий не проходит.

- У нас выявлено 992 инфицированных, - говорит главный врач больницы Жанна Есева. - Почти 800 человек выздоровели. Большинству из них необходимо дальнейшее восстановительное лечение: люди жалуются на непроходящую одышку, слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение при малейшей физической нагрузке. Эти симптомы связаны с поражением легочной ткани. Совершенно очевидно, что нужна специальная послековидная реабилитация.

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