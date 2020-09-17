В Томске скончался выдающийся ученый-геолог Леонид Рихванов

В Томске ушел из жизни известный российский ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Леонид Рихванов. Ему было 75 лет.

- Научная деятельность Леонида Петровича была связана с развитием сибирской геохимической школы, - сообщает Томский политехнический университет. - Он основал и развивал томскую радиогеохимическую школу, которая широко известна в России и за ее пределами.

Рихванов впервые за Уралом организовал подготовку специалистов по специальности "Геоэкология". Среди научных интересов профессора были геохимия радиоактивных элементов, радиоэкология, комплексное изучение месторождений полезных ископаемых и многое другое.

О дате и месте, где будет похоронен известный ученый, будет сообщено позже.