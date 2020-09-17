Врачи оценили помощь главы Тувы в борьбе с COVID-19

То, что корпус появился в нужное время, медики ставят в заслугу прежде всего главе Тувы Шолбану Кара-оолу. Именно он добился завершения стройки, которая началась еще в 1996 году. Известный врач-онколог Алевтина Сиразитдинова вспоминает, что тогда здание задумывалось как кардиоцентр, то есть новая для Тувы служба. Неудивительно, что с кризисом 98-го года федеральное финансирование стройки приостановили. Когда денег не хватает на содержание имеющихся фондов, какой может быть новострой - такой было логика Москвы.
Ситуация начала меняться с 2007 года, когда пост главы Тувы впервые занял Шолбан Кара-оол. Молодой руководитель нашел выход из тупика, переформатировав приостановленный проект. Он был заявлен федеральному правительству в качестве обновления базы терапевтической службы, которая размещалась в деревянном здании постройки 50-х годов прошлого века.
"В той терапии места давно не хватало ни врачам, ни больным. Одна ординаторская на всех. А уж пациентов как приходилось размещать - даже говорить не хочу. Сама терапевтическая служба была разрознена и разбросана по городу. Поэтому ход правительства был абсолютно грамотный. Терапевтический стационар - это самая востребованная и загруженная часть больничной системы, и она требует постоянного развития и расширения", - считает Сиразитдинова.
Она уверена, что переформатирование проекта буквально спасло недостроенное здание от разрушения. За годы, когда стройка стояла, причем, безо всякой охраны, его начали попросту растаскивать - вынимать оконные рамы, двери, разбирать на кирпич стены и перегородки.
Помнит историю появления терапевтического корпуса и сенатор Дина Оюн. "Тогда в Туве скопилось более 100 различных долгостроев, а во всей республике не было ни одного строительного крана, - вспоминает она. - Например, больница в Туране строилась 27 лет, а Национальный музей - 19".
Председатель Общественной палаты Тувы Анатолий Дамба-Хуурак тоже не забыл времена, когда республикой руководил Шериг-оол Ооржак. "К сожалению, все те ресурсы, которые были у Тувы, за несколько лет были разрушены, - отметил Анатолий Дамба-Хуурак, в тот момент прокурор республики. - Во многом это произошло потому, что тогдашнее руководство делало ставку на полукриминальные структуры".
Приход к власти Шолбана Кара-оола многое изменил. Анатолий Дамба-Хуурак напомнил, как он пробился с докладом в федеральное правительство, где представил комплекс самых неотложных для Тувы мероприятий. "В очень непростых условиях он взвалил на себя очень большую ношу, - считает Дамба-Хуурак. - Но ему удалось установить хороший контакт со всеми федеральными структурами и руководством страны, в результате чего деньги на достройку Терапевтического корпуса были выделены".
Немало времени Шолбан Кара-оол посвятил завершению строительства здания. "Он лично контролировал вопросы увеличения точек газоснабжения, обсуждая это со строителями, - рассказал главный врач республиканской больницы Вячеслав Ховалыг. - Много было проведено совещаний c медиками, где обсуждались темы поставок необходимого оборудования, которое впоследствии пригодилось для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией".
В конце 2019 года здание было введено в эксплуатацию. В тот момент в нем планировалось разместить несколько отделений терапевтического профиля. "Но, к сожалению, в наши планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции, - сообщил Вячеслав Ховалыг. - В результате, только что отстроенный современный корпус был преобразован во временный инфекционный госпиталь для лечения больных COVID-19".
Когда в республике появились первые заразившиеся коронавирусом, Тува очень сильно нуждалась в койко-местах. "Новый терапевтический корпус практически нас спас: у республики был небольшой люфт во времени, поскольку она вошла в пандемию с некоторой задержкой, - уверена сенатор Дина Оюн. - При этом глава Тувы, понимая, что мы - маленький народ, который хочет себя сохранить как нацию, настоял на том, чтобы госпитализировали всех даже с небольшими симптомами".
В настоящее время в республике продолжает процесс укрепления материальной базы здравоохранения. "Несмотря на все трудности и нарекания, которые часто необоснованно подогревались, все что можно, врачи сделали, - считает Вячеслав Ховалыг. - Более того, сегодня отрасль живет ожиданием появления новых объектов здравоохранения - онкологического и противотуберкулезного диспансеров, межкужунного центра в городе Чадане, а также инфекционного госпиталя".
"После ковида я очень горда за нашу медицину, - отметила Алевтина Сиразитдинова. - Мы сделали все, как просил нас Владимир Путин, который сказал, что каждый человек дорог, а его здоровье - еще дороже".