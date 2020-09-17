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17.09.2020 11:24
Рубрика: Власть

Врачи оценили помощь главы Тувы в борьбе с COVID-19

Текст: Наталья Граф (Кызыл)
Запущенный в эксплуатацию осенью прошлого года новый терапевтический корпус в Туве стал центром борьбы с COVID-19. Когда в марте 2020 года Россию охватила эпидемия коронавируса, по решению главы республики Шолбана Кара-оола корпус был экстренно перепрофилирован в инфекционный госпиталь. Сюда были стянуты самое современное оборудование, лучшие врачи. Благодаря этому удалось быстро выстроить внутри системы регионального здравоохранения обособленную структуру, которая приняла на себя всю тяжесть первого удара незнакомой инфекции.
Главный врач республиканской больницы Вячеслав Ховалыг Фото: Чингис Саая Главный врач республиканской больницы Вячеслав Ховалыг Фото: Чингис Саая
Главный врач республиканской больницы Вячеслав Ховалыг Фото: Чингис Саая

То, что корпус появился в нужное время, медики ставят в заслугу прежде всего главе Тувы Шолбану Кара-оолу. Именно он добился завершения стройки, которая началась еще в 1996 году. Известный врач-онколог Алевтина Сиразитдинова вспоминает, что тогда здание задумывалось как кардиоцентр, то есть новая для Тувы служба. Неудивительно, что с кризисом 98-го года федеральное финансирование стройки приостановили. Когда денег не хватает на содержание имеющихся фондов, какой может быть новострой - такой было логика Москвы.

Фото: ИА "Туваонлайн"
Глава Тувы провел огромную работу по борьбе с COVID-19

Ситуация начала меняться с 2007 года, когда пост главы Тувы впервые занял Шолбан Кара-оол. Молодой руководитель нашел выход из тупика, переформатировав приостановленный проект. Он был заявлен федеральному правительству в качестве обновления базы терапевтической службы, которая размещалась в деревянном здании постройки 50-х годов прошлого века.

"В той терапии места давно не хватало ни врачам, ни больным. Одна ординаторская на всех. А уж пациентов как приходилось размещать - даже говорить не хочу. Сама терапевтическая служба была разрознена и разбросана по городу. Поэтому ход правительства был абсолютно грамотный. Терапевтический стационар - это самая востребованная и загруженная часть больничной системы, и она требует постоянного развития и расширения", - считает Сиразитдинова.

Врач-онколог Алевтина Сиразитдинова Фото: Чингис Саая

Она уверена, что переформатирование проекта буквально спасло недостроенное здание от разрушения. За годы, когда стройка стояла, причем, безо всякой охраны, его начали попросту растаскивать - вынимать оконные рамы, двери, разбирать на кирпич стены и перегородки.

Помнит историю появления терапевтического корпуса и сенатор Дина Оюн. "Тогда в Туве скопилось более 100 различных долгостроев, а во всей республике не было ни одного строительного крана, - вспоминает она. - Например, больница в Туране строилась 27 лет, а Национальный музей - 19".

Председатель Общественной палаты Тувы Анатолий Дамба-Хуурак тоже не забыл времена, когда республикой руководил Шериг-оол Ооржак. "К сожалению, все те ресурсы, которые были у Тувы, за несколько лет были разрушены, - отметил Анатолий Дамба-Хуурак, в тот момент прокурор республики. - Во многом это произошло потому, что тогдашнее руководство делало ставку на полукриминальные структуры".

Председатель Общественной палаты Тувы Анатолий Дамба-Хуурак Фото: Чингис Саая

Приход к власти Шолбана Кара-оола многое изменил. Анатолий Дамба-Хуурак напомнил, как он пробился с докладом в федеральное правительство, где представил комплекс самых неотложных для Тувы мероприятий. "В очень непростых условиях он взвалил на себя очень большую ношу, - считает Дамба-Хуурак. - Но ему удалось установить хороший контакт со всеми федеральными структурами и руководством страны, в результате чего деньги на достройку Терапевтического корпуса были выделены".

Немало времени Шолбан Кара-оол посвятил завершению строительства здания. "Он лично контролировал вопросы увеличения точек газоснабжения, обсуждая это со строителями, - рассказал главный врач республиканской больницы Вячеслав Ховалыг. - Много было проведено совещаний c медиками, где обсуждались темы поставок необходимого оборудования, которое впоследствии пригодилось для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией".

В конце 2019 года здание было введено в эксплуатацию. В тот момент в нем планировалось разместить несколько отделений терапевтического профиля. "Но, к сожалению, в наши планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции, - сообщил Вячеслав Ховалыг. - В результате, только что отстроенный современный корпус был преобразован во временный инфекционный госпиталь для лечения больных COVID-19".

Когда в республике появились первые заразившиеся коронавирусом, Тува очень сильно нуждалась в койко-местах. "Новый терапевтический корпус практически нас спас: у республики был небольшой люфт во времени, поскольку она вошла в пандемию с некоторой задержкой, - уверена сенатор Дина Оюн. - При этом глава Тувы, понимая, что мы - маленький народ, который хочет себя сохранить как нацию, настоял на том, чтобы госпитализировали всех даже с небольшими симптомами".

В настоящее время в республике продолжает процесс укрепления материальной базы здравоохранения. "Несмотря на все трудности и нарекания, которые часто необоснованно подогревались, все что можно, врачи сделали, - считает Вячеслав Ховалыг. - Более того, сегодня отрасль живет ожиданием появления новых объектов здравоохранения - онкологического и противотуберкулезного диспансеров, межкужунного центра в городе Чадане, а также инфекционного госпиталя".

"После ковида я очень горда за нашу медицину, - отметила Алевтина Сиразитдинова. - Мы сделали все, как просил нас Владимир Путин, который сказал, что каждый человек дорог, а его здоровье - еще дороже".

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