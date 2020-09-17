На Ставрополье судья за взятку получил условный срок

Судья Минераловодского городского суда попался на взятке и сам стал подсудимым. Служитель Фемиды был уволен, а также приговорен к штрафу и условному сроку. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю, взятку он получил за вынесение "правильного" решения, более того, потребовал ее сам.

- Судья, рассматривая гражданский иск мужчины к страховой компании о взыскании законной неустойки, потребовал от его представителя передать 50 тысяч рублей за вынесение решения в его пользу о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Если бы представитель компании отказался, то экс-судья своим решением снизил бы размер неустойки до 20 тысяч рублей. Мужчина согласился с условиями, но параллельно обратился к правоохранителям.

Судья, следуя договору, вынес обещанное решение, а после получил первую часть взятки. Передача денег производилась под контролем оперативников УФСБ по Ставропольскому краю, что дало следствию неопровержимые доказательства.

Суд признал обвиняемого виновным по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в миллион рублей.