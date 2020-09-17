В Дагестане новый всплеск коронавируса связали со свадьбами

С 30 марта в связи с введенными ограничениями в республике приостановили работу банкетные залы. В середине июня владельцы банкетных залов обратились к главе Дагестана, попросив назвать конкретные сроки снятия ограничений, так как их бизнес нес серьезные убытки. Часть свадеб, запланированных весну и лето, была перенесена на осень, некоторые клиенты, внесшие предоплату, вообще отказались от торжеств.

В июле власти дали разрешение на работу банкетных залов, но только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Их в большинстве своем никто не соблюдал.

Первыми забили тревогу врачи, которые зафиксировали резкий рост поступающих больных, многие из которых заболели после свадеб.

На состоявшемся в Махачкале заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса руководитель управления Роспотребнадзора Николай Павлов предложил ввести дополнительные ограничительные меры по функционированию банкетных залов, которые в большей мере являются источником распространения инфекции. Но власти региона введение строгих ограничений не поддержали. Тем не менее в мэрии Махачкалы заявили, если подтвердятся факты заболевания граждан после посещения банкетных залов, то в отношении владельцев будут применяться как административные, так и уголовные наказания.