В школе Ставрополя при обрушении потолка пострадала ученица

В столице Ставропольского края во время обычной перемены в городской средней школе № 32 произошло ЧП. На 15-летнюю девочку упал пласт штукатурки с потолка. В результате обрушения ребенок с травмами попал в больнице. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по поводу данного происшествия началась доследственнвя проверка.

- По факту травмирования ребенка в МБОУ "Средняя школа № 32" города Ставрополя Ставропольский межрайонный следственный отдел СК РФ региона проводит доследственную проверку. В ходе нее следователь выяснит все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примет процессуальное решение, - отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.

Свою проверку инцидента начали также в краевой прокуратуре. Здесь дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.