Восемь возвращенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

Восемь детей, вывезенных из сирийских лагерей, переданы родственникам в Дагестане, сообщила агентству ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова. Еще четверо детей остаются в тяжелом состоянии в больнице в Москве.

Эти дети были среди 15-ти, доставленных 9 сентября в Россию из Сирии, и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уже тогда сообщила, что среди них есть раненые.

- Всего из Дагестана 12 детей, у одного из них также есть родственники в Волгоградской области, уточнила Марина Ежова. - Восемь из них сейчас у родственников, состояние их здоровья удовлетворительное.

Четырем детям, оставшимся в больнице в Москве, по ее словам, требуется серьезная медицинская помощь, возможно оперативное вмешательство.

- Сейчас мы в срочном порядке готовим документы на законных представителей [детей], чтобы они могли подписать письменное согласие на такое вмешательство и находиться в реанимации с детьми, помогать им, ухаживать за ними, - сказала Марина Ежова, уточнив, что в больнице находятся дети в возрасте от трех до 17 лет.

Итак, семеро из возвращенных родственникам детей в настоящее время находятся в Дагестане, еще один мальчик вместе с родными пока остается в Москве и вернется в республику позже. Ему оказывается все необходимое сопровождение - оформляется постоянная опека, закрепляются педагоги, психологи, социальные работники.

Напомним, что из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 182 ребенка - 122 из Ирака и 60 из Сирии.