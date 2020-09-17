Бывший вице-губернатор Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде

Вновь избранный губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в Совет Федерации кандидатуру заместителя секретаря Генсовета партии "Единой России", бывшего вице-губернатора Сергея Перминова на должность сенатора от региона, сообщает "Интерфакс".

"Подписал письмо на имя (спикера СФ) Валентины Ивановны Матвиенко на представительство данной кандидатуры", - сказал Дрозденко в четверг на пресс-конференции.

Сергей Перминов - уроженец Санкт-Петербурга. С 2013 года занимал пост вице-губернатора Ленинградской области, в 2013-2015 годах он руководил аппаратом главы региона, с 2015 года - занимался вопросами внутренней политики. В ноябре прошлого года был назначен заместителем секретаря Генсовета "Единой России", курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний.

Напомним, Совет Федерации - постоянно действующий орган власти. В отличие от Госдумы, его состав не переизбирается целиком, а ротируется постепенно. После каждого Единого дня голосования вновь избранные губернаторы и законодательные собрания делегируют в верхнюю палату нового представителя или подтверждают полномочия прежнего. Сергей Перминов сменит на посту сенатора от Ленинградской области зампреда комитета по социальной политике Игоря Фомина, который представлял регион в СФ с 2012 года.