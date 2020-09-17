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17.09.2020 19:02
Рубрика: Культура

"Ленфильм" подготовил программу, посвященную актеру Павлу Кадочникову

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
На киностудии "Ленфильм" открылась выставка, посвященная выдающемуся артисту Павлу Кадочникову.
Павел Кадочников в фильме "Укротительница тигров" Фото: Архив киностудии "Ленфильм" Павел Кадочников в фильме "Укротительница тигров" Фото: Архив киностудии "Ленфильм"
Павел Кадочников в фильме "Укротительница тигров" Фото: Архив киностудии "Ленфильм"

В июле исполнилось 105 лет со дня рождения народного артиста СССР, трижды лауреата Сталинской премии, родившегося в 1915 году в Петрограде. Но запланированную программу в связи с пандемией пришлось отложить.

Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка
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Теперь можно посетить выставку с экскурсией или самостоятельно. Организаторы представили немало раритетов, связанных с жизнью и творчеством Кадочникова. Здесь и декорационная выгородка к фильму "Снегурочка", и костюм спортсмена-мотогонщика Федора Ермолаева из картины "Укротительница тигров", реквизит, эскизы костюмов и личные вещи актера. Дополняют экспозицию рассказы экскурсоводов о известных и неизвестных фактах мира кино той эпохи.

Зрителям будут показаны фильмы с участием замечательного актера, а также ленты, которые он снял в качестве режиссера. 18 сентября на YouTube канале киностудии "Ленфильм" стартует программа кинопоказов "Серебряные струны". 18 сентября можно будет увидеть картину "Запасной игрок", 22 сентября - "Снегурочку", 25 сентября - показ ленты "Пропавшие среди живых", 30 сентября в эфире канала киностудии "Серебряные струны". Начало всех показов в 19.30.

Фото: Архив РИА Новости
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Завершится программа 30 сентября торжественным вечером в кинозале "Ленфильма". В рамках "Ленфильм-клуба" посетители смогут увидеть документальный фильм о Павле Кадочникове "Жизнь как вспышка" (режиссеры Ирина Новикова и Наталия Кадочникова). На вечере будут вспоминать всеми любимого артиста, его творчество, придет его внучка - Наталия Кадочникова, актриса театра и кино, создатель и художественный руководитель Творческой мастерской "Династия" имени Павла Кадочникова.

Актер, которого знала вся страна, сыграл около 70 ролей в кино: майор Алексей Федотов - Генрих Эккерт в "Подвиге разведчика", летчик Мересьев в "Повести о настоящем человеке", мотогонщик Федор Ермолаев в "Укротительнице тигров", царь Берендей в "Снегурочке", писатель Максим Горький, воплощенный в разные годы в трех фильмах.

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