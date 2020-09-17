Молодежь Петербурга научат строить карьеру в рамках специального форума

С 19 по 26 сентября в Петербурге в формате онлайн состоится IX Молодежный карьерный форум (МКФ). Организаторы мероприятия предлагают участникам не только получить консультации по трудоустройству в целом и отдельным профессиям, но даже принять участие в HR-битвах. Создавать необходимое настроение драйва им будут музыкальные коллективы.

Служба занятости населения Санкт-Петербурга

Форум пройдет на сайте молодежныйфорум.рф. После дня официального открытия каждый следующий ориентирован на проработку отдельной темы: "Профориентация", "Поиск работы", "Работа в государственных учреждениях", "Карьера в международных компаниях и крупном бизнесе". Отдельный день - 24 сентября - посвящен осознанному предпринимательству, стартапам и инновациям. Спикерами основных сессий станут специалисты Центра занятости населения Санкт-Петербурга. Так, ведущий психолог АЗН Петродворцового района Александра Дубровина расскажет обо особенностях построения резюме в начале карьеры, а ее коллега из Московского района Валентина Белова проконсультирует тех, кто хочет работать на себя.

Участники форума получат практические советы от действующих профессионалов в самых разных областях: инженеров, учителей, дизайнеров, предпринимателей, госслужащих. Их дополнят консультации HR-специалистов ведущих российских компаний и деловые игры, в которых можно смоделировать как стрессовые ситуации, возникающие при поиске работы - к примеру, собеседование, так и вхождение в бизнес и запуск стартапа.

23 сентября в рамках МКФ состоится кейс-чемпионат - это единственное мероприятие МКФ, которое пройдет офлайн. Командам-участникам предлагаются три темы: "Продвижение Центра занятости населения Санкт-Петербурга и его услуг среди молодежной аудитории", "Вызовы нового времени - возможные пути построения карьеры для молодежи в сфере туризма и гостеприимства" и "Эффективные стимулы и меры поддержки молодежного предпринимательства". Участникам предстоит выбрать одну их них и предложить эффективные пути решения.

Заключительный день форума посвящен образованию, в том числе онлайн-обучению. А для тех, кому уже сейчас необходимы дополнительные практические навыки, предусмотрены три образовательных модуля: "Основные техники SMM", "Разработка AR-масок" и "Создание чат-ботов", каждый из которых состоит из пяти уроков.

Кстати

Чтобы принять участие в Молодежном карьерном форуме - 2020, необходимо зарегистрироваться на сайте https://молодежныйфорум.рф. Отметим, что только у зарегистрированных пользователей будет доступ к просмотру записей вебинаров, прохождению образовательных курсов, конструктору-резюме и мгновенной записи на собеседования.