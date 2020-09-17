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17.09.2020 15:30
Рубрика: Происшествия

На Ленинградскую область движется ураган Aila

Текст: Алексей Михайлов (Ленинградская область)

В Ленинградской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Согласно ежедневному прогнозу Северо-Западного УГМС, ночью и утром 18 сентября в большинстве районов Ленинградской области ожидаются дожди, местами сильные, днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а ночью и утром в прибрежных районах - 18-23 метров в секунду.

Фото: Центр гражданской защиты Севастополя
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По данным метеорологического центра Финляндии, эти изменения погоды вызваны ураганом Aila, который к полудню 17 сентября оставил без электричества 80 тысяч домохозяйств. К вечеру эта цифра может возрасти. В регионе Похъянмаа скорость ветра доходила до тридцати метров в секунду. Сейчас ураган перемещается в сторону Северо-Запада России.

Сотрудники МЧС обращаются к населению с просьбой воздержаться от походов в лес и выходов на водные объекты, рекомендуют парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие строения, убрать вещи с открытых балконов. Также специалисты экстренных служб советуют гражданам избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

Аналогичная погода наблюдалась в Санкт-Петербурге и Ленобласти в конце минувшей недели. В черте города было повалено около 560 деревьев, ими оказались перегорожены многие тротуары и улицы. Из-за опасности наводнения приходилось закрывать затворы петербургской дамбы.

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