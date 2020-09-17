Научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа появится в Петербурге

Договоренности о создании в Санкт-Петербурге еще одного совместного проекта в рамках Союзного государства достигнуты во время визита в российский вуз делегации белорусского автогиганта. Стороны, информирует агентство, договорились усилить сотрудничество в подготовке инженеров для эксплуатации и обслуживания карьерной техники.

Комментируя цели и задачи предстоящей работы, помощник гендиректора БЕЛАЗа по информационным технологиям Александр Ботвинник напомнил, в частности, что белорусские тяжеловесы давно и успешно трудятся "на месторождениях Курской магнитной аномалии, в Апатитах, на Ковдорском ГОКе, других российских карьерах и рудниках".

Поставляет Беларусь карьерные самосвалы и в Казахстан, страны Юго-Восточной Азии, в Африку, планируют на предприятии покорить и американский рынок. Ведь машины грузоподъемностью 130 тонн, по оценке экспертов, считаются лучшими в мире. Кстати, Ботвинник пояснил, что они выпускаются в различной модификации. Одни, по его словам, "предназначены для эксплуатации в тяжелых климатических условиях, а другие обладают повышенной проходимостью. Это позволяет БЕЛАЗу занимать в данной нише 88 процентов глобального рынка".

А член совета директоров официального дилера "БЕЛАЗ" Юрий Хомич, выступая перед коллективом российского вуза, сделал акцент на перспективных и новейших разработках. Среди них он назвал самосвалы на газомоторном топливе, грузовики на тяговых аккумуляторных батареях и роботизированные машины, которые не требуют присутствия водителя, а управляются оператором из офиса.

То, что карьерные самосвалы с белорусской торговой маркой давно завоевали репутацию надежных трудяг даже при использовании в самых суровых условиях, факт доказанный, констатируют на предприятии. Но, тем не менее, сложная техника требует от людей, занимающихся ее эксплуатацией и обслуживанием, специальных знаний.

Именно поэтому, подчеркнул Хомич, и решено создать в Петербурге площадку, где можно было бы проводить и практические занятия для обучения студентов, и курсы повышения квалификации для потребителей продукции, создавать инновации. Да и сам выбор горного университета, по его мнению, не случаен: "это стратегический партнер, который давно занимается не только подготовкой молодежи, но также развитием профессиональных компетенций инженеров со стажем".

Планомерно реализуя дорожную карту партнерских образовательных проектов, БЕЛАЗ развивает плодотворное сотрудничество не только с ведущими техническими вузами Союзного государства, но и на пространстве СНГ.