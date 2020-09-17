Названа дата выхода атомного ледокола "Арктика" в Мурманск

В Санкт-Петербург после завершения второго этапа ходовых испытаний 17 сентября вернулся головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе "Росатомфлота".

С 23 июня по 16 сентября в Финском заливе и Балтийском море участники испытаний проверяли работу механизмов и оборудования атомохода, тестировали в ходовых условиях электроэнергетическую систему и маневренные характеристики судна при различных вариантах осадки.

Выход ледокола в двухнедельный рейс до Мурманска намечен на 22 сентября. За это время будет проверена работа "Арктики" в ледовых условиях.

Справка "РГ"

Атомный ледокол "Арктика", являющийся на данный момент самым большим и мощным в мире, заложен 5 ноября 2013 года. Его длина составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота - 15,2 метра, мощность - 60 мегаватт, максимальная ледопроходимость - 2,9 метра, расчетный срок службы - 40 лет, численность экипажа - 53 человека. Он назван в честь ледокола "Арктика", который стал первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.