Заповедный остров Кижи со знаменитой Преображенской церковью в следующем году станет более доступным для путешественников. До него с крайней материковой точки можно будет добраться на пароме.

Сегодня доплыть до Кижей можно единственным способом - из Петрозаводска по Онежскому озеру на "Комете". Такая поездка туда и обратно обойдется в 2950 рублей. Отдельно нужно заплатить за вход в музейную зону. Время в пути - чуть более часа. Расписание судов устроено так, что можно приплыть, три часа погулять по острову и уехать обратно в Петрозаводск. Есть и другой вариант - отправиться на автомобиле до населенного пункта Оятевщина, а это приблизительно 300 километров. Там уже работают частники, которые перевезут туристов на остров на своих моторках. Теперь же в музее решили приобрести паром и выстроить собственную логистику. Предполагается, что он будет ходить один раз в полчаса. Добраться до острова можно будет за 10-15 минут. "Судно закажем на Ладожской верфи, оно будет рассчитано на 50 пассажиров", - рассказала директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова. Деньги, а это 30 миллионов рублей, выделит министерство культуры России.

Подождать паром туристы смогут в доме, который музей купил в деревне Оятевщина. Зимой пассажиров будут доставлять на остров судами на воздушной подушке. Музей уже начал и ремонт причала, к которому будет подходить паром. Ему присвоили четвертую категорию безопасности. А чтобы путешественники могли без проблем добраться к конечной материковой точке, несколько лет строят 31-километровый участок дороги "Великая Губа - Оятевщина". Участок соединит Заонежский полуостров с федеральной трассой М-119 "Вологда - Медвежьегорск", заканчиваясь на ближайшей материковой точке к острову. Оттуда как раз и пойдет паром.

Строительство дороги завершат в будущем году. И кстати, планируется не просто асфальтирование существующего грунтового полотна, а дорожники сделают новую трассу с асфальтобетонным покрытием, искусственным освещением, дорожными знаками, разметкой, ограждениями и светофорами.

Но не только островом Кижи будут привлекать путешественников. В Карелии создадут новый туристический кластер "Ожившие легенды Заонежья". В него войдут шесть деревень, среди которых и Фоймогуба с легендами о Шуньгской ярмарке, Толвуйский погост с преданиями об инокине Марфе Романовой, матери царя Михаила Федоровича Романова, деревня Кузаранда, упоминание о которой относится в "Писцовой книге Обонежской пятины" к 1563 году и другие.

Не только островом Кижи будут привлекать путешественников. В Карелии создадут новый туристический кластер "Ожившие легенды Заонежья"

Власти Карелии отметили, что территорию, откуда туристы станут отправляться на остров, обеспечат всей туристической инфраструктурой. Они взяли на себя работы по подготовке, межеванию, постановке на кадастровый учет потенциально возможных земельных участков для строительства в этой материковой части Заонежья туристических объектов.

Сами же проекты планирует реализовать музей Кижи с привлечением федеральных средств. Здесь появятся парковки, гостиничные номера, кафе, торговые объекты. На новом туристическом направлении собираются проводить российские и международные мероприятия под брендом "Легендарная Карелия - ожившие легенды Заонежья", разработают и линейку сувенирной продукции. А еще будут продвигать экологический туризм, так как на этой территории сохранились участки малонарушенных лесов, а также места обитания редких видов животных и растений.

Новая трасса позволит бывать в музее-заповеднике "Кижи" - объекте всемирного наследия ЮНЕСКО - вне зависимости от навигации, как это происходит сегодня.