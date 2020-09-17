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17.09.2020 20:20
Рубрика: Общество

Скорая для беременных

Первая выездная акушерская бригада появилась в Петербурге
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
В родильном доме N18, фактически выполняющем функции городского перинатального центра Северной столицы, открылось новое подразделение - выездная служба. Теперь к беременным, находящимся в тяжелом состоянии и содержащимся в различных стационарах Санкт-Петербурга, сможет выехать специализированная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роддом N18 выбран базовой площадкой для городского акушерско-дистанционного консультативного центра не случайно. Он располагает самыми современными технологиями, и здесь принимают самое большое число родов в Петербурге - 7 500-8 000 ежегодно. Именно сюда в круглосуточном режиме стекается информация о тех беременных женщинах, состояние которых крайне сложное и которые находятся в других лечебных учреждениях (больницах и родильных домах).

Фото: photoxpress
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При необходимости бригада выезжает непосредственно в стационар и оказывает необходимую медицинскую помощь. Если ситуация стабилизировалась, больную оставляют в том же стационаре под присмотром местных врачей. Если нет - отвозят в роддом N18. В дороге рядом с беременной будут профессионалы из роддома.

Как рассказал "РГ" Иван Прялухин, заместитель главного врача роддома, сам реанимационный автомобиль оснащен дополнительным оборудованием для оказания помощи беременным и роженицам. Также в консультативный центр приходит информация о беременных и роженицах с COVID-19. В этом году в городе коронавирус был выявлен у более 500 беременных.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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