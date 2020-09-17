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17.09.2020 17:32
Рубрика: Экономика

Половина налогов от арктических инвестпроектов вернется в регионы

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Половина федеральных налогов, полученных за счет новых инвестпроектов в Арктической зоне, будет направлена на развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в своем выступлении в рамках Дня Арктического инвестора, который прошел в Мурманске 17 сентября.

- Механизм в стадии разработки, мы планируем запустить его уже в следующем году, - подчеркнул Александр Крутиков.

На сегодняшний день зарегистрированы 24 потенциальных заявителя на статус резидента АЗРФ, две заявки на статус резидента одобрены.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сформирован список проектов, которые в течение ближайших 10 лет предполагается реализовать в Заполярье. Общий объем инвестиций в эти проекты насчитывает около 400 миллиардов рублей.

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