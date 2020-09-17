До конца 2020 года поставлена задача восстановить лес на площади в 1,1 миллиона гектаров, включая естественное и комбинированное лесовосстановление, сообщили в пресс-службе Минприроды России. Это станет переломом многолетней тенденции сокращения лесовосстановительных работ, которая продолжается с 90-х годов минувшего века.

В 1992 году площадь восстановленных лесов в России составляла 1402,3 тысячи гектаров. В 2017 году она сократилась до 961,8 тысячи с небольшими колебаниями в отдельные годы, отмечает доцент Башкирского аграрного университета Гузель Салимова в статье "Оценка воспроизводства лесных ресурсов в Российской Федерации". Доля искусственного лесовосстановления в общей площади, на которой восстанавливался лес, также снизилась с 31,9 процента в 1992 году до 18,4 процента в 2016 году и составила 176,6 тысячи гектаров, отмечает эксперт. В последние три года эта тенденция продолжается. По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), план 2019 года к ноябрю был выполнен на 96 процентов - лесовосстановление было выполнено на площади более 950 тысяч гектаров. Что касается истекшего периода 2020 года, то за 8 месяцев работы по искусственным посадкам леса в целом по стране проведены на 165 тысячах гектаров. Как отмечают в Минприроды России, площадь выполненного в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" искусственного лесовосстановления в этом году на 12,7 тысячи гектаров (8 процентов) больше, чем за тот же период прошлого года.

Однако, по мнению экспертов, система искусственного восстановления нуждается в улучшении. Нередко лесные культуры гибнут по разным причинам и потом вновь создаются на том же самом месте. Порой такие сценарии повторяются по 4-5 раз без реального приращения площади создаваемых лесов, отметил директор Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН Александр Онучин.

- В отличие от процесса естественного возобновления леса искусственно высаживаемые растения находятся примерно в одинаковых условиях и вынуждены вести острейшую конкурентную борьбу за выживание, - подчеркивает эксперт. - Это снижает общую продуктивность древостоя. Кроме того, искусственно высаженные молодые леса обязательно должны иметь период до 30-50 лет, в течение которого проверяется успешность проведенных работ. Но лесных культур в таком возрасте оказалось очень мало. Даже в европейской части России доля искусственных насаждений старше 40 лет составляет всего 5 процентов от их общей площади, то есть три четверти созданных культур гибнут, не достигнув этого возраста.

Часто в этом вина арендаторов лесных участков, которые выполняют лесокультурные работы без достаточного опыта, не владея технологиями лесовоспроизводства и не имея необходимой техники. Кроме того, надо решать проблему нехватки квалифицированных кадров, от которой особенно страдают лесоохранные структуры в регионах. И здесь придется ликвидировать некоторые законодательные пробелы.

Нередко посаженные культуры гибнут и потом вновь создаются на том же самом месте по 4-5 раз без реального приращения площади создаваемых лесов

- Специализированная техника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках проекта "Сохранение лесов" закуплена в полном объеме, - подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин, выступая на Национальном лесном форуме 2019 года. - Но выяснилось, что в проекте не предусмотрено финансирование затрат, связанных с ее содержанием и обслуживанием. Чтобы ее использовать эффективно, требуется увеличить штат обслуживающего персонала. Сегодня же на одного водителя лесопожарного центра приходится три единицы техники. Дополнительные финансы требуются на ее содержание и плановое обслуживание, ремонт и строительство мест ее хранения. Местные власти выделяют деньги региональному лесопожарному центру, но возможности республиканского бюджета ограничены.

Самой главной проблемой Роман Полшведкин назвал невозможность использования лесопожарной техники на лесохозяйственных работах и лесохозяйственной - в лесопожарных. Нередки случаи, когда лесопожарная техника из-за отсутствия пожаров простаивает, а имеющейся лесохозяйственной техники недостаточно. Этот вопрос поднимается с 2015 года, но решение пока не найдено.

Отдельный вопрос - экологические программы крупных представителей лесопромышленного комплекса, значение которых возрастает, поскольку российская промышленность переходит на принципы технологического нормирования. В частности, Архангельский ЦБК впервые принял решение обучить специалистов в магистратуре САФУ по направлению "Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов". В сентябре на учебу отправились шесть сотрудников компании.

Некоторые предприятия успешно занимаются самостоятельным лесовосстановлением. В качестве примера ученые приводят компанию "Монди СЛПК", которая с 2009 года восстанавливает леса саженцами с закрытой корневой системой, выращенными в собственном питомнике. В нем выращивается 8 миллионов саженцев в год, что полностью удовлетворяет потребность в посадочном материале.

Главная цель федерального проекта "Сохранение лесов" - к 2024 году восстанавливать столько же лесов, сколько их выбывает в течение года. В 2020 году этот баланс должен составить 72,8 процентов. Эксперты подчеркивают: ответственное лесопользование должно стать основной стратегией как государства, так и крупного бизнеса в сфере ЛПК.