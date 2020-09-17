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17.09.2020 17:33
Рубрика: Общество

В Череповце пропали ушедшие на пикник дошкольницы

Текст: Евгений Малышев (Вологодская область)

В Череповце из игровой комнаты пропали две малолетние девочки. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, на пульт оператора службы 112 поступило сообщение, что в Зашекснинском районе Череповца пропали двое детей 2014 года рождения. Наряды полиции принялись спешно отрабатывать ориентировку.

Фото: УМВД по Костромской области
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Во время опроса родителей выяснилось, что девочки были приведены для занятия в кружке раньше положенного времени и оставлены в игровой комнате. Лишившись родительского надзора, подружки выбрались из здания и отправились в путешествие по Шекснинскому проспекту.

Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пропавших на детской площадке возле одного из домов. Во время выяснения всех обстоятельств происшествия в отделении полиции оказалось, что девочки хотели устроить пикник - в рюкзаке одной из них находилось все необходимое для его проведения.

Родителям провели профилактические наставления в местном подразделении по делам несовершеннолетних.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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