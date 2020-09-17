В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение

На окраине города Луга Ленинградской области обнаружены скелетированные останки 134 человек. Региональный СК возбудил уголовное дело, в ведомстве не исключают, что погибшие - это люди, находившиеся в концлагере "Дулаг-320", который действовал в Лужском районе в период фашистской оккупации.

Массовое захоронение было обнаружено поисковиками из движения "Витязь" и военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО. Криминалистическое сопровождение работ обеспечивал Криминалистический центр СК в Петербурге.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, уже установлено, что лагерь "Дулаг-320" считался пересыльно-фильтровочным и был предназначен для военнопленных.

В частности, в этот концлагерь были отправлены солдаты, которые защищали Лужский оборонительный рубеж.

Также, по данным регионального СК, в лагере регулярно проводились расстрелы пленных.

Сейчас останки, обнаруженные в Луге, изучают судмедэксперты, в частности, устанавливаются причины смерти. Но уже в данный момент в региональном СК с уверенностью заявляют, что среди погибших есть не только мужчины, но также женщины и дети.