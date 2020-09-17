В Ленобласти на мусороперерабатывающем заводе произошел крупный пожар

В Ленинградской области 43 огнеборца пытаются справиться с пожаром на территории мусороперерабатывающего завода в Янино.

Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Сейчас пожар локализован.

В региональном правительстве с уверенностью отмечают, что пострадавших нет.

В данный момент проверку обстоятельств пожара уже начал Роспотребнадзор по Ленобласти.

Мусороперерабатывающий завод в Янино несколько месяцев назад привлек к себе пристальное внимание вначале местных жителей, а затем следователей. Обитатели ЖК, расположенных не так далеко от завода стали жаловаться на неприятных запах, распространяющийся по округе. Проверка, проведенная Следственным комитетом по Ленинградской области, показала, что из-за поломки оборудования в цеху, завод не может работать в полную силу и мусор копится на территории завода.

На фото с места пожара видно, что сейчас на предприятии горит мусор, который хранился на открытом воздухе.