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17.09.2020 10:56
Рубрика: Культура

В Петербурге Достоевского прочитают на корейском

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
В пятницу 18 сентября 2020 года в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского состоится торжественная церемония передачи аудиогида на корейском языке по мемориальной квартире Ф.М. Достоевского.

Практически все его произведения писателя переведены на корейский язык, пожалуй, это самый русский писатель в Корее. И поэтому каждый первый кореец, который приехал в Петербург, непременно отправляется посетить Музей Достоевского на Кузнечном переулке.

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По этой причине Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге выступило с предложением создать для музея аудиогид на корейском языке. Руководство музея поддержало инициативу, и теперь гости города из Республики Корея смогут наслаждаться экскурсией, повествующей о жизни и творчестве Федора Михайловича, на своем родном языке.

В качестве диктора выступила известная в Корее профессор Сок Ен Джун - самый крупный специалист по творчеству Достоевского. В начале записи гостей также ожидает небольшой сюрприз - приветствие от премьера балетной труппы Мариинского театра Ким Кимина, который является большим поклонником писателя.

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