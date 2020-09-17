В Петербурге Достоевского прочитают на корейском

Практически все его произведения писателя переведены на корейский язык, пожалуй, это самый русский писатель в Корее. И поэтому каждый первый кореец, который приехал в Петербург, непременно отправляется посетить Музей Достоевского на Кузнечном переулке.
По этой причине Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге выступило с предложением создать для музея аудиогид на корейском языке. Руководство музея поддержало инициативу, и теперь гости города из Республики Корея смогут наслаждаться экскурсией, повествующей о жизни и творчестве Федора Михайловича, на своем родном языке.
В качестве диктора выступила известная в Корее профессор Сок Ен Джун - самый крупный специалист по творчеству Достоевского. В начале записи гостей также ожидает небольшой сюрприз - приветствие от премьера балетной труппы Мариинского театра Ким Кимина, который является большим поклонником писателя.