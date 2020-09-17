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17.09.2020 12:09
Рубрика: Общество

В Петербурге школьнику после инфаркта удалили мостики, сжимавшие сосуды

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские врачи провели уникальную операцию на сердце 16-летнему школьнику из Ставрополя. Юноша перенес инфаркт миокарда и выяснилось, что проблем с сердцем у него может быть еще много из-за мышечных мостиков, которые не дают сердцу нормально функционировать. Врачи приняли радикальное решение - удалить этот мостик.

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Операцию проводили в НМИЦ имени Алмазова, куда привезли подростка. Как сообщает пресс-служба медучреждения, инфаркт у школьника был в мае прошлого года, а в феврале 2020-го ему сделали компьютерную томографию. Тогда-то и стало ясно, что жизнь юноше усложняли мостики.

Миокардинальные мостики - это довольно редкая патология, у детей она практически не встречается. Врачи говорят, что парень родился с этими мостиками, но долгие годы ни он, ни родители ни о чем не подозревали. В 15 лет, когда молодой человек стал активно расти и набирать мышечную массу, мостики заявил о себе, ведь вместе с организмом росло и сердце.

Так сложилось, что мышечные наросты стали давить на коронарные сосуды, соответственно, нарушалось кровоснабжение сердца, и именно мостик стал причиной инфаркта в 15 лет.

Но проблема в том, что сердечные артерии проходят через толщу сердечных мышц, соответственно, добраться до мостиков можно только когда врач рассекает волокна сердечной мышцы и освобождает артерию.

Такие операции проводятся в России крайне редко, а здесь речь шла о ребенке. Тем не менее на консилиуме было принято решение провести школьнику супракоронарную миотомию. Хирурги сделали все, чтобы об операции молодому человеку в последующем ничего особо не напоминало. Если при операциях взрослых врачи рассекают грудину, в данном случае врачи смогли обойтись надрезом длиной 7 сантиметров.

Все прошло успешно. Мостики удалили, подросток чувствует себя хорошо. Контрольная коронаграфия показала, что при сокращениях сердца сосуды не сужаются, на них больше ничего не давит. Пока подросток находится в стационаре, врачи постепенно начинают готовить его к выписке.

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