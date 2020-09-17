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17.09.2020 17:21
Рубрика: Происшествия

В Петербурге мошенников задержали за обман пенсионеров

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Петербургские правоохранители пресекли деятельность мошенников, которые обменивали пожилым людям настоящие банкноты на билеты "банка приколов". Ущерб измеряется шестизначными цифрами.

Фото: МВД МЕДИА/ youtube.com
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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отсчет криминальной истории начался в конце минувшего августа, когда в полицию Петродворцового района Петербурга обратился 63-летний житель Ломоносовского района. Он сообщил, что в Петергофе двое мужчин обманули его, всунув взамен 230 тысяч настоящих рублей банкноты "банка приколов", имитировавшие 16 тысяч евро.

Розыск увенчался задержанием двух мужчин 32 и 40 лет. Предполагается, что случай в Петергофе был не единичным: для обмана доверчивых граждан ими была разработана схема. Злоумышленники находили жертв возле почтовых отделений, представлялись беженцами и просили обменять валюту на необходимые им рубли. Во время совершения преступлений злоумышленники меняли средства передвижения. Кроме Петергофа аферисты также орудовали в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Потерпевший опознал подозреваемых, в отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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