В Петербурге задержали мужчину, выбросившего собаку в мусорный бак

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Как установили полицейские, он несколько раз ударил собаку по голове палкой, а потом выбросил ее в мусорный бак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Искалеченное животное 10 сентября обнаружили у дома на улице Правды. Неравнодушные местные жители отвезли пса в ветеринарную клинику и написали заявление в УМВД.

Вскоре 39-летний уроженец Новгородской области совершил явку с повинной. Мужчина рассказал, что в ночь на 10 сентября он употреблял спиртное. Увидев собаку, которая тяжело дышала, он "решил ее убить, чтобы не мучилась". Возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".

Позже полицейские выяснили, что хозяином собаки был друг новгородца, который присутствовал при избиении пса и помог выбросить его в мусорный бак.

Собаку опекают петербургские зоозащитники. Пес, которого назвали Андрюша, лежит в коме в ветклинике.