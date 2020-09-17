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17.09.2020 20:18
Рубрика: Происшествия

А за прогул - в тюрьму

В Поморье осужденные будут жить на мебельной фабрике
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
В Архангельской области сто осужденных к принудительным работам будут делать мебель и жить прямо на фабрике.

Одно из деревообрабатывающих предприятий Архангельска решило закупить дополнительное оборудование и увеличить выпуск продукции. Для этого ему понадобились рабочие руки. Они нашлись в системе УФСИН. Сейчас фабрика готовит для новых работников отдельное трехэтажное здание.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Осужденные к принудительным работам не совсем изолированы от общества: они могут пользоваться телефоном и даже брать отпуск. Но такие работники не вправе увольняться и покидать исправительный центр без разрешения. "А за невыход на работу и другие нарушения их могут отправить в колонию", - поясняет представитель регионального УФСИН Лариса Знатных.

Предприятие обязуется обеспечить весь контингент работой и нормальными жилищно-бытовыми условиями. Сотрудники УФСИН возьмут на себя контроль и надзор. Бизнесу такой формат также выгоден, поскольку он получает нужные трудовые ресурсы. Предприятие обещает платить новым кадрам зарплату в 35 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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