В Поморье осужденные будут жить на мебельной фабрике

В Архангельской области сто осужденных к принудительным работам будут делать мебель и жить прямо на фабрике.

Одно из деревообрабатывающих предприятий Архангельска решило закупить дополнительное оборудование и увеличить выпуск продукции. Для этого ему понадобились рабочие руки. Они нашлись в системе УФСИН. Сейчас фабрика готовит для новых работников отдельное трехэтажное здание.

Осужденные к принудительным работам не совсем изолированы от общества: они могут пользоваться телефоном и даже брать отпуск. Но такие работники не вправе увольняться и покидать исправительный центр без разрешения. "А за невыход на работу и другие нарушения их могут отправить в колонию", - поясняет представитель регионального УФСИН Лариса Знатных.

Предприятие обязуется обеспечить весь контингент работой и нормальными жилищно-бытовыми условиями. Сотрудники УФСИН возьмут на себя контроль и надзор. Бизнесу такой формат также выгоден, поскольку он получает нужные трудовые ресурсы. Предприятие обещает платить новым кадрам зарплату в 35 тысяч рублей.