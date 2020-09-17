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17.09.2020 18:19
Рубрика: Происшествия

В Ухте сожгли сказочный домик

Текст: Евгений Малышев (Республика Коми)

Любимой площадки для игр лишились юные жители Ухты - накануне ночью сгорел домик в местном Детском парке.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Республике Коми, о пожаре в популярном месте отдыха в дежурную часть сообщил сторож парка, расположенного по улице Пушкина города Ухты. Возгорание произошло на тематической площадке под названием "По мотивам сказок".

Правоохранители изъяли видеозапись, с помощью которой была установлена личность поджигателя. Им оказался местный 21-летний житель, которых после выпивки с хулиганскими целями поджег домик с помощью зажигалки. Объект сгорел почти полностью и не подлежит восстановлению. Злоумышленник принес извинения жителям города за свои действия. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".

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