В Ухте сожгли сказочный домик

Любимой площадки для игр лишились юные жители Ухты - накануне ночью сгорел домик в местном Детском парке.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Республике Коми, о пожаре в популярном месте отдыха в дежурную часть сообщил сторож парка, расположенного по улице Пушкина города Ухты. Возгорание произошло на тематической площадке под названием "По мотивам сказок".

Правоохранители изъяли видеозапись, с помощью которой была установлена личность поджигателя. Им оказался местный 21-летний житель, которых после выпивки с хулиганскими целями поджег домик с помощью зажигалки. Объект сгорел почти полностью и не подлежит восстановлению. Злоумышленник принес извинения жителям города за свои действия. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".