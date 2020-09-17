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17.09.2020 17:58
Рубрика: Происшествия

В Вологде нашли преступников, убивших пенсионерок

Текст: Евгений Малышев (Вологодская область)

Двое жителей Вологды задушили двух пенсионерок. Одну из женщин убили за 200 рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Вологодской области, тяжкие преступления были совершены осенью 2019 года. Так, в минувшем ноябре безвестно исчезла 81-летняя жительница Вологды. Подозреваемых вычислили в круге общения жертвы: мужчины 1998 года рождения вызвались отремонтировать квартиру пенсионерки и под предлогом необходимости посещения управляющей компании хотели увезти ее из квартиры, чтобы обокрасть во время отсутствия. Когда женщина почувствовала подвох, ее задушили в автомобиле, а тело закопали возле деревни Спас. Из квартиры убийцы похитили 24 тысячи рублей, а также ювелирные украшения.

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Задержанные злоумышленники сознались в еще одном убийстве: В сентябре 2019 года они вошли в доверие к 87-летней женщине и с целью ограбления напоили ее чаем со снотворным. Не дождавшись действия лекарственного препарата, убийцы задушили пенсионерку веревкой, похитили 200 рублей, чайную посуду, утюг и робот-пылесос, после чего подожгли квартиру с целью скрытия следов преступления.

В ходе следствия были опрошены десятки свидетелей и проведено более 20 экспертиз. Присяжные вынесли вердикт о виновности обвиняемых, вид и размер наказания убийцам определит суд.

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