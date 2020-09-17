За два года девелоперы не купили ни одного участка за КАД

По данным аналитиков Rusland SP, за последние два года петербургские девелоперы не приобрели ни одного участка под строительство жилья за КАД и в ранее популярных ближайших пригородах Петербурга. Лидерами по количеству сделок оказались Невский, Московский и Выборгский районы, а с точки зрения приобретенных объемов - Василеостровский. Напомним, что недавно стало известно о покупке 143 гектара на намывных территориях одной из компаний. Именно эта сделка вывела Васильевский остров в лидеры рейтинга. Наименьшее количество сделок было в Кировском, Калининском, Фрунзенском и Красносельском районах. Всего за прошлый год была совершена 31 сделка и несколько - на стадии регистрации.

По словам эксперта компании Андрея Бойкова, девелоперы уже давно начали терять интерес к масштабным стройкам в районах Мурино-Девяткино, Кудрово и Шушар. На смену большим проектам пришла точечная застройка в пределах городской черты.

Интерес к "заКАДовым" участкам проявляют, например, новые игроки, планирующие выход на рынок Санкт-Петербурга, а также крупные подрядные компании, которые хотят перерасти в девелоперов. Кроме того, существует ряд компаний, специализирующихся на строительстве в данных локациях: они не гонятся за высокой динамикой продаж и при этом делают качественный интересный продукт, который находит своего покупателя, - комментирует эксперт и напоминает, что ранее многие земельные массивы приобретались инвесторами оптом с целью долгосрочного развития. Сейчас некоторые собственники начали рассматривать возможность частичного выхода из этих проектов и продажи "кусков" земли с документацией сторонним инвесторам. Многие из них находятся в процессе переговоров, и, возможно, в ближайшие полгода-год можно будет наблюдать результаты этих сделок.

Поменялись интересы и покупателей. По итогам августа текущего года, спрос на рынке "первички" эконом- и комфорт-класса сместился в сторону объектов на высокой стадии готовности, сообщают в агентстве "Петербургская недвижимость". Доля таких жилых комплексов в структуре спроса составляет 36 процентов - это на треть больше соответствующего показателя прошлого года. По мнению экспертов, на изменение спроса оказало влияние сокращение числа предложений и снижение объемов ввода новых объектов.

Так по данным Единого ресурса застройщиков, в августе 2020 го в стадии строительства в Петербурге находилось на 17 процентов квадратных метров жилья меньше, чем в августе 2019 года, а в Ленобласти - на треть, чем годом ранее. В летние месяцы в городе было продано на 13 процентов меньше, в Ленобласти - на рекордные 39 процентов. Что касается стоимости, то за год в квадратный метр в городе "подрос" на 25 процентов, в области - на 22. На этом фоне, аналитики расходятся во мнении какой будет спрос с ближайшей перспективе. Такая ситуация и удерживает застройщиков от начала новых проектов. Всего же в нынешнем году в Петербурге будет введено более 3 миллиона квадратных метров жилья и 60 социальных объектов.