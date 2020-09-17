За два года девелоперы не купили ни одного участка за КАД

Новости

Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3" 12:15
Причиной пожара в красноярской наркоклинике стал поджог 12:15
В Петербурге школьнику после инфаркта удалили мостики, сжимавшие сосуды 12:09
Мадонна снимет автобиографический фильм 11:57
В Москве может выпасть почти 20 процентов месячной нормы осадков 11:55
Начался суд по делу о гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском 11:40
Около 100 белорусов поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19 11:34
Самолет президента Мексики так и не стал призом лотереи 11:31
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском 11:30
Свыше полумиллиона россиян вложились в биржевые фонды 11:26
"Рубеус Хагрид" выступил в защиту Джоан Роулинг 11:23
"Ростов" попросил РПЛ отменить матч с "Ротором" из-за вспышки COVID-19 11:06
На красноярца завели дело за осквернение Георгиевской ленты в соцсетях 11:05
В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение 10:45
Московских лебедей отправят на зимовку 10:42
Названа возможная причина пожара в наркодиспансере Красноярска 10:33
Научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа появится в Петербурге 10:32
Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией 10:20
Сгоревшая в Красноярске клиника работала без лицензии 10:13
В Австралии будут использовать летающие дроны для защиты от акул 10:06
Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России 10:01
В Красноярске задержана директор наркоклиники, где произошел пожар 09:45
В Томске скончался выдающийся ученый-геолог Леонид Рихванов 09:42
Редкую медаль Олимпийских игр 1896 года продали за аукционе за 65 тыс. долларов 09:38
ВТБ снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой на 0,4 п.п. 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 10:52
Рубрика: Экономика

За два года девелоперы не купили ни одного участка за КАД

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
По данным аналитиков Rusland SP, за последние два года петербургские девелоперы не приобрели ни одного участка под строительство жилья за КАД и в ранее популярных ближайших пригородах Петербурга. Лидерами по количеству сделок оказались Невский, Московский и Выборгский районы, а с точки зрения приобретенных объемов - Василеостровский. Напомним, что недавно стало известно о покупке 143 гектара на намывных территориях одной из компаний. Именно эта сделка вывела Васильевский остров в лидеры рейтинга. Наименьшее количество сделок было в Кировском, Калининском, Фрунзенском и Красносельском районах. Всего за прошлый год была совершена 31 сделка и несколько - на стадии регистрации.

По словам эксперта компании Андрея Бойкова, девелоперы уже давно начали терять интерес к масштабным стройкам в районах Мурино-Девяткино, Кудрово и Шушар. На смену большим проектам пришла точечная застройка в пределах городской черты.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Завершается прием заявок от банков на увеличение выдачи льготной ипотеки

Интерес к "заКАДовым" участкам проявляют, например, новые игроки, планирующие выход на рынок Санкт-Петербурга, а также крупные подрядные компании, которые хотят перерасти в девелоперов. Кроме того, существует ряд компаний, специализирующихся на строительстве в данных локациях: они не гонятся за высокой динамикой продаж и при этом делают качественный интересный продукт, который находит своего покупателя, - комментирует эксперт и напоминает, что ранее многие земельные массивы приобретались инвесторами оптом с целью долгосрочного развития. Сейчас некоторые собственники начали рассматривать возможность частичного выхода из этих проектов и продажи "кусков" земли с документацией сторонним инвесторам. Многие из них находятся в процессе переговоров, и, возможно, в ближайшие полгода-год можно будет наблюдать результаты этих сделок.

Поменялись интересы и покупателей. По итогам августа текущего года, спрос на рынке "первички" эконом- и комфорт-класса сместился в сторону объектов на высокой стадии готовности, сообщают в агентстве "Петербургская недвижимость". Доля таких жилых комплексов в структуре спроса составляет 36 процентов - это на треть больше соответствующего показателя прошлого года. По мнению экспертов, на изменение спроса оказало влияние сокращение числа предложений и снижение объемов ввода новых объектов.

Так по данным Единого ресурса застройщиков, в августе 2020 го в стадии строительства в Петербурге находилось на 17 процентов квадратных метров жилья меньше, чем в августе 2019 года, а в Ленобласти - на треть, чем годом ранее. В летние месяцы в городе было продано на 13 процентов меньше, в Ленобласти - на рекордные 39 процентов. Что касается стоимости, то за год в квадратный метр в городе "подрос" на 25 процентов, в области - на 22. На этом фоне, аналитики расходятся во мнении какой будет спрос с ближайшей перспективе. Такая ситуация и удерживает застройщиков от начала новых проектов. Всего же в нынешнем году в Петербурге будет введено более 3 миллиона квадратных метров жилья и 60 социальных объектов.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19
В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена