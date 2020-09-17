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17.09.2020 10:08
Рубрика: Происшествия

Крымская таможня изъяла у гражданина Украины 61 тысячу долларов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымской таможни Фото: Пресс-служба Крымской таможни
Фото: Пресс-служба Крымской таможни

Сотрудники Джанкойского таможенного поста задержали гражданина Украины, который вопреки правилам Таможенного кодекса пытался незаконно ввезти на полуостров 71 тысячу долларов. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

Целый груз незадекларированной наличности обнаружился во время таможенного контроля. Огромная сумма денег была спрятана в дорожной сумке среди иных вещей, находящихся в салоне автомобиля украинца.

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
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- В пассажирской таможенной декларации, предоставленной таможенному органу при выезде с территории ЕАЭС, гражданин Украины заявил только принадлежащий ему автомобиль, - рассказали в пресс-службе таможни. - Но сведения о наличии валюты, подлежащей таможенному декларированию, гражданин в декларацию не занес. Деньги не были заявлены сотрудникам таможни и в устном порядке.

Зафиксировав правонарушение, таможенники вернули украинцу 10 тысяч долларов - сумму, которую по правилам Евразийского экономического союза можно ввозить без декларации. А вот 61 тысяча изъята и направлена на исследование.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств Крымская таможня зарегистрировала сообщение о преступлении по части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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