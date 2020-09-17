Матч КХЛ "Сочи" - "Локомотив" отменен из-за коронавируса

Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сочи" и ярославским "Локомотивом" отменен. Встреча должна была пройти 17 сентября.

В день матча "Локомотив" внес в список травмированных пятерых хоккеистов: защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачева и Андре Петерссона. Также на выезд не отправилась еще группа игроков.

В СМИ появились сообщения о том, что в клубе есть заражение коронавирусом. В КХЛ ранее это не подтвердили и не опровергли.

"У лиги нет подтверждений от Роспотребнадзора по заражению игроками "Локомотива" коронавирусом", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов журналистам.

"Вниманию болельщиков! Матч "Сочи" с ярославским "Локомотивом", запланированный на 17 сентября, не состоится", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба "Сочи".