На Черноморском побережье стартует регата "Паруса Боспора"

Новости

МЧС увеличит расходы на закупки новой техники 16:44
Синоптики рассказали, когда в Москву снова вернется тепло 16:34
Володин принял участие в открытии памятной доски в честь Говорухина 16:26
Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили борьбу с пандемией 16:23
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн 16:22
На тюменского врача завели дело за фиктивные операции 16:15
Москвичей пригласили на прогулку в 10 тысяч шагов по ВДНХ 16:13
В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ резолюцию Европарламента по ситуации с Навальным 16:11
Бывший вице-губернатор Перминов будет представлять Ленобласть в Совфеде 16:04
Спецслужбы ОДКБ провели стратегическую тренировку 15:50
В Белгороде самолет столкнулся со стаей птиц 15:37
На развитие культуры и кинематографии направят 380 млрд рублей 15:33
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 15:31
На Ленинградскую область движется ураган Aila 15:30
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного 15:30
МИД РФ прокомментировал заявление комитета ПАСЕ по Беларуси 15:26
Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 15:20
Рубрика: Общество

На Черноморском побережье стартует регата "Паруса Боспора"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Торжественный старт Всероссийской регаты "Паруса Боспора" запланирован на 18 сентября 2020 года в Центре экологического просвещения "Жемчужный" Государственного природного заповедника "Утриш".
Фото: Пресс-служба проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Фото: Пресс-служба проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"
Фото: Пресс-служба проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"

Он расположен под Анапой на полуострове Абрау. Это поистине неповторимая по красоте, ландшафту, уникальности флоры и фауны природная территория.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Новороссийск планирует принимать международные круизные лайнеры

В торжественной церемонии примут участие руководитель проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди, президент Черноморской ассоциации развития яхтенного туризма и спорта Константин Муругов, директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.  

Участников регаты ждет захватывающее парусное приключение на крейсерских яхтах и яхтах класса MX700, дневные и ночные переходы по Черному морю, посещение уникальных древних памятников культуры.

В первый день команды совершат переход с Утриша в Геленджик. В субботу и воскресенье в Геленджике и его окрестностях пройдет серия заплывов на парусных яхтах различного класса, за которыми все желающие смогут понаблюдать с берега.

Кроме того, все команды примут участие в культурно-просветительских мероприятиях проекта "Природа древнего Боспора" - экологического маршрута на особо охраняемых территориях, включая Сочинский национальный парк, федеральные заповедники юга России. 

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Более 150 млрд рублей направят на выплаты за первого новорожденного
ЦБ отложил крайний срок подключения банков к Системе быстрых платежей
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году