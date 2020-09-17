На Черноморском побережье стартует регата "Паруса Боспора"

Торжественный старт Всероссийской регаты "Паруса Боспора" запланирован на 18 сентября 2020 года в Центре экологического просвещения "Жемчужный" Государственного природного заповедника "Утриш".

Он расположен под Анапой на полуострове Абрау. Это поистине неповторимая по красоте, ландшафту, уникальности флоры и фауны природная территория.

В торжественной церемонии примут участие руководитель проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди, президент Черноморской ассоциации развития яхтенного туризма и спорта Константин Муругов, директор Сочинского национального парка Павел Хоценко.

Участников регаты ждет захватывающее парусное приключение на крейсерских яхтах и яхтах класса MX700, дневные и ночные переходы по Черному морю, посещение уникальных древних памятников культуры.

В первый день команды совершат переход с Утриша в Геленджик. В субботу и воскресенье в Геленджике и его окрестностях пройдет серия заплывов на парусных яхтах различного класса, за которыми все желающие смогут понаблюдать с берега.

Кроме того, все команды примут участие в культурно-просветительских мероприятиях проекта "Природа древнего Боспора" - экологического маршрута на особо охраняемых территориях, включая Сочинский национальный парк, федеральные заповедники юга России.