В Краснодарском крае 13 чиновников наказаны за сокрытие доходов

По представлению прокуратуры 13 должностных лиц администрации Мостовского района Краснодарского края наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Сообщается, что в ходе прокурорской проверки в администрации муниципального образования Мостовский район были установлены нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

Вскрылись факты представления служащими органа местного самоуправления неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что свидетельствует о несоблюдении федеральных законов "О муниципальной службе в Российской Федерации" и "О противодействии коррупции".

Так, чиновники при предоставлении сведений о своем имущественном положении сокрыли данные о наличии недвижимого имущества общей площадью более одной тысячи квадратных метров, шесть автомобилей, а также о доходах, полученных от реализации ранее принадлежавшего имущества на сумму около 1,5 миллиона рублей.

По вскрывшимся фактам прокурор внес представление главе Мостовского района Кубани об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. В результате эти муниципальные служащие были привлечены к дисциплинарной ответственности.