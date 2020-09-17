Названы самые красивые аэропорты России

Международный аэропорт Симферополь имени Ивана Айвазовского назвали самым впечатляющей, безопасной и современной авиагаванью. Таковы результаты онлайн-опроса, проведенного российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Более половины респондентов проголосовали за крымский аэропорт (57,06%). Остальным участникам опроса (11,66%) больше нравится московский аэропорт Шереметьево. Третье место (9,82%) досталось Пулково в Санкт-Петербурге.

В десятку самых красивых аэропортов России также вошли Кольцово в Екатеринбурге и Курумоч в Самаре (по 4,91%), аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани (4,29%), Платов в Ростове-на-Дону (3,68%), международный аэропорт Волгоград (1,84%), Стригино в Нижнем Новгороде (1,23%) и международный аэропорт Красноярск (0,61%).

По данным пресс-службы аэропорта Симферополь, с 1 января по 31 августа 2020 года авиагавань обслужила 2,9 миллиона пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток уменьшился на 809 тысяч человек, или 21,7 процента, а авиатрафик - на 4780 рейсов, или 17,2 процента на прилет и вылет. Сокращение показателей в аэропорту связали с резким падением авиаперевозок из-за COVID-19 весной и в первой половине лета.

В 2020 году самыми популярными направлениями полетов в аэропорту Симферополь традиционно стали Москва и Петербург.