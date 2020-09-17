Тринадцать лет назад в России была запущена программа репатриации соотечественников, которая помогла почти миллиону человек после развала СССР получить дом. Но оказалось, не все так гладко. Весной этого года к нам обратился 63-летний Артур Мацакян из Ростовской области, который четверть века не мог получить российский паспорт. Он уже было опустил руки и почти смирился с жизнью без пенсии и медстраховки. Но "РГ" помогла ему вновь обрести себя, документы и веру в справедливость.

Семья Артура погибла при землетрясении в Армении в 1988 году. Сам он был на заработках, а дома в Ленинакане мирно спали любимая жена, шестилетняя дочь и два младших сына. От подземных толчков дом за считаные секунды рассыпался в прах, не оставив им ни малейшего шанса на жизнь. Местные власти ничего не сделали, чтобы помочь Артуру, обеспечить новым жильем или дать денег хотя бы на первый период. И тогда он уехал жить к знакомым в Ростовскую область.

Артур сумел залечить раны и снова стать на ноги. Нашел любящую женщину, они поженились, родили красавицу-дочку. Сам работал не покладая рук на бесконечных стройках по всей стране. Как и многие, после распада СССР жил с советским паспортом. Но в 1995 году на очередной вахте потерял документы. А когда вернулся домой, то выяснил, что восстанавливать ему их никто не хочет. Он собрал массу документов, подтверждающих, что он уже несколько лет живет в России, что у него здесь новая семья. Но паспорт не давали.

Артур человек очень скромный и непритязательный. Несколько раз получил от ворот поворот да так и остался жить в донской деревне. Жена с дочкой уехали жить в Ростов-на-Дону, а он не стал рисковать без документов жить в большом городе. Но годы идут, Артур уже немолод, проблемы со здоровьем. А у него ни страховки, ни пенсии, ни избирательных прав - ничего. Как будто его и нет. Но он есть, и вот сидит перед нами в редакции, невысокий, худощавый, застенчивый.

"Спасибо огромное "Российской газете", что вы обратили внимание на мою беду и не прошли мимо!" - растроган Артур

О его мытарствах мы написали в газете статью "Никому не нужный человек" ("РГ" - Неделя" N 94 от 30 апреля 2020 года). Обратились в соответствующие службы Родионово-Несветайского района, но там сделали вид, что впервые слышат о проблеме. Районный суд тоже помочь ему отказался, с формулировкой, что "не исчерпаны иные возможности получения гражданства". И тогда мы были вынуждены обратиться в управление МВД по региону с просьбой разобраться. Параллельно с этим статью "РГ" прочел и губернатор Ростовской области. Он также поручил провести проверку совместно с полицией.

И вот долгожданный ответ из МВД. Областные полицейские подтвердили нарушения местных органов правопорядка. Нерадивых служащих Родионово-Несветайского района привлекли к дисциплинарной ответственности. Артур поставлен на учет по месту проживания и, согласно Закону "О гражданстве РФ", отнесен к тем лицам, которые имеют право на получение российского паспорта в упрощенном порядке без бюрократической волокиты.

- 25 лет моих мучений подошли к концу. Спасибо огромное "Российской газете", что вы обратили внимание на мою беду и не прошли мимо! - растроган Артур.