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17.09.2020 13:17
Рубрика: Общество

Участников казни в детдоме Ейска заподозрили в других зверствах

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
В этом здании в Ейске во время войны находился детдом. Фото: Владимир Аносов/РГ В этом здании в Ейске во время войны находился детдом. Фото: Владимир Аносов/РГ
В этом здании в Ейске во время войны находился детдом. Фото: Владимир Аносов/РГ

Немецкие офицеры и члены зондеркоманды СС 10-а, чьи фамилии фигурируют в уголовном деле СК РФ о геноциде в детском доме Ейска, могут быть причастны к другим эпизодам массовых казней мирного населения на Кубани. Об этом "РГ" сообщили в Государственном архиве Краснодарского края, где готовится к выпуску региональный сборник документов "Без срока давности".

Фото: iStock
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- Все документы, касающиеся непосредственно действий членов зондеркоманды СС 10-а на Кубани, хранятся в архивах ФСБ, у нас же имеются только акты злодеяний нацистов, - рассказывает руководитель Государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров. - Однако есть ряд свидетельств, указывающих на их причастность к расправе над несколькими десятками детей в станице Варениковской: в этом районе нацисты организовывали облавы, казнили взрослое население, детей перевозили в станицу Гостагаевскую для забора крови раненым немецким офицерам.

Кроме того, зверскую расправу фашисты учинили и над мирными жителями рабочего поселка Михизеева Поляна Мостовского района 13 ноября 1942 года. Они выгнали из поселка все семьи, а затем расстреляли из пулеметов и автоматов. Раненых добивали. Всего, таким образом, было убито 207 человек, из которых большая часть - женщины и дети. Хаты поселка полностью сожгли, а Девятого мая 2003 года на его месте был открыт мемориальный комплекс в память о жертвах фашизма - Кубанская Хатынь.

Так что возбужденное уголовное дело по статье 357 УК РФ может быть только началом расследований всех преступлений, совершенных членами зондеркоманды на территории Краснодарского края.

Как ранее писала "РГ", Госархив РФ обнародовал список непосредственных участников массового убийства детей-инвалидов в кубанском городе Ейске осенью 1942 года. В документах значатся имена не только немецких офицеров зондеркоманды СС 10-а, но и местных жителей, в частности - врача детдома Владислава Аникеева. Эти материалы были предоставлены по запросу сотрудников Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова, и в будущем они также войдут в сборник "Без срока давности".

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вторая мировая война

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