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17.09.2020 14:20
Рубрика: Происшествия

В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Центр гражданской защиты Севастополя Фото: Центр гражданской защиты Севастополя
Фото: Центр гражданской защиты Севастополя

В результате падения со скалы на территории музея-заповедника Херсонес Таврический погиб священнослужитель храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках Александр Шумский. Информация о его смерти подтвердили на официальном сайте церкви.

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- 16 сентября трагически погиб клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы иерей Александр Шумский, старейший священник на приходе. Настоятель, клирики и прихожане выражают искренние соболезнования супруге и семье новопреставленного отца Александра и молятся об упокоении почившего в селениях праведных, - сказано в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя, ЧП произошло прошлым вечером около 18 часов вблизи пляжа "Солнечный". С обрыва высотой около пяти метров сорвались мужчина и его семилетний внук.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Мальчик в бессознательном состоянии был передан реанимационной бригаде и доставлен в больницу.

Уточняется, что семья приехала на отдых в Севастополь из Москвы. С родственниками сейчас работают специалисты крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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