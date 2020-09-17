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17.09.2020 17:44
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре нашли двух пропавших школьниц

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В столице Кубани правоохранители нашли двух девочек, 13-ти и 14-ти лет, которые несколько дней назад ушли из дома и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

- Благодаря грамотно проведенным розыскным действиям установлено местонахождение пропавших школьниц. Сейчас с подростками и их законными представителями продолжает работать следователь с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается, - рассказали в ведомстве.

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Как ранее писала "РГ", сообщение о безвестном исчезновении школьниц поступило в полицию вечером 14 сентября - подростки уехали на велосипедах из дома в пригородной станице Елизаветинской и не возвратились. Указом и. о. руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Для установления местонахождения пропавших были организованы масштабные поиски, к которым привлекли более 100 человек, в том числе полицейских, казаков и волонтеров.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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