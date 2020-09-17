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17.09.2020 13:45
Рубрика: Культура

В Крыму отменили V кинофестиваль "Евразийский мост"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Глава РК Сергей Аксенов, Никита Михалков и министр культуры Крыма Арина Новосельская на фестивале "Евразийский мост". Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Глава РК Сергей Аксенов, Никита Михалков и министр культуры Крыма Арина Новосельская на фестивале "Евразийский мост". Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Глава РК Сергей Аксенов, Никита Михалков и министр культуры Крыма Арина Новосельская на фестивале "Евразийский мост". Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Пятый международный кинофестиваль "Евразийский мост", который планировалось провести осенью этого года в Ялте, перенесли на 2021-й. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника
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Перенос мероприятия глава региона объяснил мерами для предотвращению распространения коронавируса. Аксенов уточнил, что решение провести фестиваль в следующем году согласовал с председателем Союза кинематографистов РФ Никитой Михалковым, который является его идейным вдохновителем и соучредителем.

- На протяжении последних пяти лет кинофестиваль стал важной частью культурной жизни Крыма и обрел верных поклонников - истинных любителей кино, - подчеркнул глава полуострова и добавил, что здоровье и безопасность крымчан и гостей полуострова - высшая цель, которое подчинены такие решения.

За годы существования "Евразийский мост" собирал кинематографистов из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Болгарии, Сербии, Швеции, Финляндии, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Индии, Южной Кореи, Китая.

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