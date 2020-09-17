В пригороде Краснодара в колодце обнаружены тела мужа и жены

В четверг в частном доме в поселке Березовом, территориально относящемся к Прикубанскому округу Краснодара, были найдены тела двух человек - мужчины и его жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кубани.

Как информирует ведомство, по факту гибели 55-летнего мужчины и его 54-летней супруги возбуждено уголовное дело.

Сейчас на месте трагедии работает группа правоохранителей, которую возглавляет следователь-криминалист СУ СКР по краю. Они устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив совершенного преступления.

Другие подробности этого ЧП пока неизвестны.

Сообщается, что расследование этого уголовного дела взял под личный контроль и. о. руководителя краевого управления СКР Андрей Маслов.