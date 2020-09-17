В Ростове сектант-педофил получил 11 лет колонии

Житель Ростова-на-Дону осужден на 11 лет колонии строгого режима за педофилию и участие в деятельности экстремистской организации. Следствие сумело доказать четыре факта преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как выяснили правоохранители, мужчина 1962 года рождения вступил в экстремистскую религиозную организацию "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России", хотя достоверно знал, что она запрещена в России. Он занимался "проповедями" и агитационную деятельность среди ростовчан, а также сам активно участвовал в проведении "коллективных богослужений".

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних были раскрыты уже в ходе расследования уголовного дела о его экстремистской деятельности. Выяснилось, что с 2006 по 2008 годы мужчина несколько раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех своих малолетних дочерей и их подруги.

Приговор еще не вступил в законную силу.