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17.09.2020 22:43
Рубрика: Общество

В Сочи СК проверит данные о нарушении прав 100 многодетных семей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СУ СКР по Кубани организовал доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетных семей в городе-курорте.

Фото: iStock
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"Сегодня в новостной программе одного из федеральных каналов вышел сюжет, в котором местные жители сообщают о предоставлении более 100 многодетным семьям администрацией Сочи земельных участков в зоне без инфраструктуры, водоснабжения и света", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Также в телематериале отмечается, что из-за отсутствия подъездных дорог у граждан нет возможности проехать к своим участкам и воспользоваться ими.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Кубани Андрея Маслова.

По данным местных властей, эти земельные участки были выданы в 2016 году.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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