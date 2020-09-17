В Сочи СК проверит данные о нарушении прав 100 многодетных семей

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СУ СКР по Кубани организовал доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетных семей в городе-курорте.

"Сегодня в новостной программе одного из федеральных каналов вышел сюжет, в котором местные жители сообщают о предоставлении более 100 многодетным семьям администрацией Сочи земельных участков в зоне без инфраструктуры, водоснабжения и света", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Также в телематериале отмечается, что из-за отсутствия подъездных дорог у граждан нет возможности проехать к своим участкам и воспользоваться ими.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Кубани Андрея Маслова.

По данным местных властей, эти земельные участки были выданы в 2016 году.