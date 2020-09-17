В Волжском пройдет первый забег с участием кибермонстров

3 октября в Волжском Волгоградской области пройдет первый турнир гонки с дополненной реальностью. Специальная беговая дистанция при помощи AR-технологий соединяет реальный и виртуальный миры.

Как рассказали организаторы соревнования, участники на экранах своих смартфонов будут периодически видеть различные образы, появляющиеся прямо среди реальных окружающих объектов. С кибермонстрами нужно будет взаимодействовать с помощью телефона.

В режиме реального времени каждому спортсмену будет доступна дополнительная информация: скорость, расстояние, время, направление движения. А чтобы киберохотник не сталкивался с опасными врагами в одиночку, ему будет подсказывать виртуальный ассистент Лейла.

Индивидуальные забеги провели в этом году на соленом озере Эльтон. Теперь же пройдет массовый турнир.

- Это новый опыт, я не знала, что ожидать. Ты погружаешься в невероятный мир, где сливается бег и киберреальность. Кто бы мог подумать, что эти две вещи совместимы, - сказала одна из участниц тестового забега Алиса Кузнецова.

Ожидается, что на старт в Волжском выйдут около 300 человек.