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17.09.2020 13:20
Рубрика: Общество

Челябинский омбудсмен заступилась за школьников с крашеными волосами

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заступилась за ученицу: девочке запретили посещение школы из-за розового цвета волос. Подобные вещи недопустимы, написала омбудсмен на свой странице в Facebook.

Фото: Gettyimages
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- Многим знакома эта ситуация! - сообщила Сударенко. - Не только цвет волос, но и ногтей для многих родителей и детей становились препятствием для посещения школы. Мое мнение однозначно и основано на законе - это нарушение прав человека. Морально, психологически и этически неправильно - ломать индивидуальность нельзя!

По возвращении из командировки омбудсмен пообещала написать письмо в региональное министерство образования с просьбой довести ее позицию до сведения директоров образовательных учреждений.

По словам Сударенко, этой же позиции придерживаются суды и органы прокуратуры по всей стране.

В регионах Общество Семья и дети Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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