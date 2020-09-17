Челябинский омбудсмен заступилась за школьников с крашеными волосами

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заступилась за ученицу: девочке запретили посещение школы из-за розового цвета волос. Подобные вещи недопустимы, написала омбудсмен на свой странице в Facebook.

- Многим знакома эта ситуация! - сообщила Сударенко. - Не только цвет волос, но и ногтей для многих родителей и детей становились препятствием для посещения школы. Мое мнение однозначно и основано на законе - это нарушение прав человека. Морально, психологически и этически неправильно - ломать индивидуальность нельзя!

По возвращении из командировки омбудсмен пообещала написать письмо в региональное министерство образования с просьбой довести ее позицию до сведения директоров образовательных учреждений.

По словам Сударенко, этой же позиции придерживаются суды и органы прокуратуры по всей стране.